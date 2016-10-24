Amerika’yı keşfetmeye gerek yok işte Bodrum…

Türkiye’de turizm beldeleri örnek alacaklarsa Bodrum’u ve çevresindeki turizm belgelerini örnek olarak gösteriyorum. Bodrum artık bitti diyenlerde gerçekten yanılıyorlar.

Türkiye’nin bütün kıyılarına ayakbastım. Çok küçük yaşlarda da kimse Bodrum’a ayak basmadığı yıllarda da Bodrum’a ayak basanlardanım.

O nedenle 45 yıl önce ile sonrasını mukayese edebilirim.

Bodrum ve çevresindeki koyları gezme fırsatım oldu. Yaklaşık 45 yıl önce çocuk yaşta iken abim Ufuk Uysal ile Bodrum’a ayak basmıştım ilk kez.

Orada Gümbet ve Bardakçı’ya gitmiştik. Yaklaşık 10 yıl önce de bir kez daha Bodrum’a ayak basmıştım. Tabii şehirleşme anlamında çok büyük fark görmüştüm. Bu sefer daha uzun zaman kaldığım için inceleme imkânım oldu.

Bordum merkez olmak üzere çok sayıda koya gitme imkânım oldu. Denize girdim, esnaf ve turizm işletmecileri ile konuşma imkânım oldu. Türkbükü, Yahşi, Gündoğan, Turgut Reis, Yalıkavak, Bitez gibi koylarda bizzat konakladım. Uzaktan görüp de girmediğim koylarda oldu. Türkiye’de Marmara, Ege ve Akdeniz’de çok sayıda turizm beldesinde konakladım.

BORDUM GERÇEKTEN BÜYÜLEDİ

Bodrum ve çevresindeki koylar gerçekten ama gerçekten çok büyüleyici bir özelliği oldu bende. Altyapı ve kollar süper. Otel, restoran ve servis sektörü de çok bilinçli bir şekilde çok profesyonel. Rekabet iyileri de oraya taşımış. Bir kaç yıl önceye kadar en pahalı, en fahiş ve müşterileri kandıran Bodrum imajı artık yok olmuş. Zaten bu yıl az sayıda turistin gelmesi nedeniyle esnaf kan ağlıyor. Gelecek için de fazla umutlu değiller. O nedenle geçmişten de ders alan bu esnafı çok temkinli buldum.

NE OLACA HALİMİZ DİYORLAR

Her şey dâhil oteller bile turistin az olmasından yakınıyorlar. Turizm istatistiklerinde Bodrum’da nasibini olumsuz yönde alan turizm başkentleri arasında. Hal böyle olur iken, esnaf sezonu Ekim sonu ile kaparken, daha şimdiden gelecek yazın hesaplarını yaparken ’’Ne olacak halimiz abi’ ’diye de dert yanıyorlar.

Benim İsveç’ten geldiğimi duyan esnaf İsveç’te durum nedir diye bana soru yönelttiler. Bende haberlerin pekiyi olmadığını gelecek yıl içinde Türkiye’nin popüler ülkeler arasında gösterilmediğini söyledim. Bu yanıtımı karşısında kocaman bir ’’Off çektiler’’

YABANCILAR SATIYORLAR

Bordum ve çevresindeki koylarda biliyorsunuz çok sayıda yabancı uyruklu mülk sahibi var. Bunlar uzun yıllardan beri Bodrum ve çevresini merkez tutmuş. Emeklilik çağlarında 6 aydan fazla buralarda yaşıyorlar. Hatta bazıları çok iyi Türkçe de öğrenmişler, yani yarı Türk olmuşlar. Ancak siyasetteki aşırı dalgalanma onları da rahatsız etmiş durumda.

Emlakçılar ile yaptığım sohbetlerde çok sayıda Alman ve İngiliz’in evlerini satma kararı aldıklarını sebep olarak Türkiye’deki siyasi gelişmeleri ve dış kaynaklı bağlantıları gösterdiklerini söylediler.

TEK OLUMLU YAN BODRUM MİMARİSİ

Evet, Bodrum’a adım atar atmaz çok büyük bir huzur buldum. Her koya girişinde ayrı bir moda girdim. Yerleşim mimari süper, iki katlı beyaz boyalı ve süper bir uyum var. Buradan Bodrum’un bu şekilde kalmasını sıkı bir şekilde takip eden çevrecilere kucak dolusu sevgilerimi saygılarımı yolluyorum.

İyi ki, varsınız Bodrum’da diğer turizm başkentleri gibi yüksek katlı betonlaşmaya terk edilseydi, bu keyifli yazımı yazamazdım. Geç olmadan diğer turizm beldelerini Bodrum mimarini örnek almaya davet ediyorum.

Her şey para değil. Bodrum bunu canı gönülden göstermiş.

Tebrikler Bodrum ve Bodrum âşıklarına. İyi ki varsınız, bu güzel Bodrum’u gelecek nesillere güzel bir miras olarak bıraktığınız için…

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