Türkiye Rusya ile tekrar daha iyi ilişkiler kurmaya başladı ya, Türkiye ısrarla eli kanlı darbeci Fethullah Gülen’i Amerika’dan istiyor ya işte Amerikan kazığı John Dorrian’dan geldi. Irak Meclis’i Türk askerinin Beşika’daki varlığını, “işgalci” ilan etmesinin perde arkası çok net bir şekilde ortaya çıktı.

Bu kararın arkasında Türkiye’nin Rusya ile tekrar yakın ilişkiler kurmasından rahatsız olan Amerika var.

Irak ile ortaya çıkan kriz hükümetin Türkiye Büyük Millet Meclisinden Suriye ve Irak’ta sınır ötesi asker bulundurma teskeresi geçirmesinin ardından patladı.

Yıllardır Irak Hükümetlerinin parasal destek ile onay topraklarında bulunmasına izin verdiği Beşika’daki Türk Askeri Kampı’na Irak Hükümeti neden aniden karşı çıkma kararı aldı?

Bu sorunun yanıtı çok kısa sürede Irak’taki Uluslararası Koalisyon Gücü’nün Sözcüsü Amerikalı Yarbay John Dorrian’dan geldi.

Irak topraklarında bulunan Türk askerlerinin, Irak hükümetine DEAŞ ile mücadelesinde yardımcı olan ve destek veren uluslararası koalisyon güçlerinin içerisinde olmadığını söyledi.

Türkiye Amerika ve müttefiklerine Suriye ve Irak’taki DEAŞ ile mücadele için İncirlik üssünü açmadı mı?

Irak’taki Beşika askeri kampı da Suriye’de topraklarındaki Fırat Kalkanı harekatı da Amerika ve Müttefiklerinin desteği ile Birleşmiş Milletlerin DEAŞ ile mücadele kararları çerçevesinde yapılıyor.

Bu da bir yana Türkiye kendisine saldıran DEAŞ’la mücadeleyi ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde yapıyor.

Peki, bu Amerikan kazığı nereden çıkıyor?

Birinci neden Amerika’nın Türkiye ile Rusya’nın çok yakın ilişkiler kurmasından rahatsız olmasıdır ki Amerika Suriye konusunda Rusya ile ilişkilerini askıya almıştır.

İkinci neden Türkiye’nin Amerika’dan haklı olarak ısrarla Fethullah Gülen’i istemesidir ki son talebi Gülen’in Amerika’da tutuklu yargılanması talebidir.

Amerikan’ın gerçek yüzü Yarbay Dorrian’ın açıklaması ile ortaya çıktı.

Hani DEAŞ ile mücadele ediyordun Amerika?

Suriye’de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin acil hava desteğine 2 uçak dahi göndermeyen sen değil misin Amerika?

Yarbay Dorrian, açıklamasının devamında, “Irak topraklarında bulunan Türk ordusu Irak hükümeti tarafından ve resmi izinle gelmemiştir ve illegaldir” diyor.

Ey Amerika sen Irak’a Saddam’ın resmi izni ile mi müdahale ettin?

Sen Suriye’de Esad’ın resmi iznini alarak mı varsın?

Bu ne yaman çelişkidir ey Amerika;

Hem DEAŞ ile mücadele eder gibi yapacaksın, hem DEAŞ ile şehitler verme pahasına mücadele eden Türkiye’yi Irak’ta, “işgalci” olmakla suçlayacaksın.

Hadi oradan…

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