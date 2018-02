Son aylarda Amerika ile Türkiye arasında yaşanan siyasi gerilimi azaltmak, Türk-Amerikan ilişkilerine yeni bir bakış ve soluk getirmesi hedeflenen, TOA ödülleri bu yıl, Amerika’da Türkiye’yi her dönemde destekleyen “Türk dostlarına” verilecek.

Turk Of America Dergisi ile TOA Danışmanlık tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan “TOA AWARDS 2018” ödülleri, 16 Mart’ta New York Harvard Club’de düzenlenen bir törenle sahiplerine verilecek.

Daha önce Amerika’nın “En Etkin 50 İsmi” ardından, “En Başarılı 30 Türk-Amerikan Kadını” ve geçen yıl da “40 Yaş Altı 40 İsmi” ödüllerini veren TurkofAmerica ile TOA Consulting, bu yıl da “Türkiye dostlarını” ödüllendirme kararını aldı.

Dört yıldır devam ettirdikleri ödül törenlerinde ilk kez Türk dostlarını ödüllendireceklerini belirten TurkofAmerica Dergisi Kurucu Ortağı ve Genel Yayın Yönetmeni Cemil Özyurt, “Türk-Amerika ilişkileri belki de tarihin en zorlu döneminden geçiyor. Bu süre zarfında Türkiye’ye olan sevgisini, dostluğunu ve desteğini esirgemeyen isimleri ödüllendirmeyi uygun gördük” dedi.

Aday gösterme sürecinin devam ettiğini ve büyük ilgi gördüklerini vurgulayan Özyurt, 18 kişilik jürinin titiz bir inceleme sonucu ödül kazananları Mart ayında açıklayacağını kaydetti. TOA Consulting yöneticisi Cüneyt Gürkan da, ödül törenlerinde amacın insanları bir araya getirip başarıyı taçlandırmak ve iki ülke için daha iyi neler yapılabilir bunu da gözler önüne sermek istediklerini söyledi.Ödül törenlerini gelenekselleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Gürkan, “Başarıyı ödüllendirmek çok önemli, bunu geleneksel hale getirmek daha da güzel. Umarım önümüzdeki yıllarda farklı alanlarda başarılı insanları bulup bu güzel etkinliği devam ettiririz” diye konuştu. Önceki yıllarda New York’ta düzenlenen gala gecesine, Demet Sabancı Çetindoğan, Vuslat Doğan Sabancı, Arzuhan Yalçındağ, Amerika’da en zengin iş kadınları arasında yer alan Eren Özmen ve eşi Fatih Özmen, Amerika’da yaşayan Dr. Mehmet Öz ile Türk iş adamı Hamdi Ulukaya, Türkiye New York Başkonsolosu Ertan Yalçın, Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams, Amerikan Kongre üyesi Caroline Maloney gibi birbirinden değerli isimler katılmıştı.

Bu arada, eski ABD Başkanı Barack Obama, 2015 yılında başkan olduğu dönemde davetli olduğu ödül törenine katılamadığı için yazdığı mektupla destek vererek, ödül alanları tebrik ederek başarı dilemişti.

16 Mart 2018 tarihinde New York Harvard Club’de gerçekleştirilecek olan törende, Amerika’da yaşayan ve Türk dostu olan politika, sivil toplum örgütü, medya, akademi, edebiyat, sanat ve spor dallarında başarılı olan ve Türkiye’yi destekleyenler ödüllendirilecek. 30 farklı kategoride verilecek ödüllere başvurular ve aday gösterme süresi 15 Ocak’tan 27 Şubat’a kadar devam edecek.