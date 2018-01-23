Suriye’de yaşanan güçler savaşı dünya siyaseti için çok önemli ve çarpıcı bir sunucu ortaya çıkardı.

Türkiye’nin uzun yıllara dayalı müttefiki Amerika Birleşik Devletleri ne yazıkki kuzey Suriye’de PKK terör örgütümün uzantısı PYD/YPY terör örgütünden yana tavır koydu.

Amerika karşımızda Rusya yanımızda. Yaklaşık 5000 TIR dolusu silah ve mühimmata ilave olarak zırhlı araçlar da terör götünün emrine verildi.

Türkiye gerek Amerika’ya gerekse Rusya’ya Suriye’nin kuzeyinde bir terör koridoru ya da terör devleti kurulmasına asla izin vermeyeceğini defalarca anlattı.

Türkiye’nin yıllardır savunduğu ve kurulmasına asla izin vermeyeceği Kürdistan’ın Amerika tarafından Suriye veya kuzey Irak’ta kurulması yönündeki çalışmalarına tepki göstereceğini açık saçık belli idi.

Amerika’nın terör örgütlerine silah mühimmat ve zırhlı araç vermesi bir yana Türkiye sınırına komşu 30.000 kişilik bir ordu kurma amacı da ürkiye’nin çok sert tepkisine neden oldu.

Amerika’nın terör örgütüne verdiği destek nedeniyle Türkiye “zeytin dalı” adını vererek başlattığı hava ve kara harekatı Afrin bölgesinde sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’e düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı sırasında şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan’ın vasiyeti ortaya çıktı.

Piyade Astsubay Üstçavuş Özalkan’ın vasiyetinde, şehit olunca devletin ailesine vereceği parayla Telaferdeki çocuklar için anaokulu, kreş veya kültür merkezi yapılması olduğu belirtildi.

Mardin’in Nusaybin ilçesindeki hudut karakoluna, Suriye tarafından terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca açılan taciz ateşine misliyle karşılık verildi.

AMERİKA HALA PYD/YPG’NİN YANINDA

ABD Dış Yardımlar Sorumlusu Mark Green ve ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel, YPG/PKK’nın IŞİD’den aldığı Rakka’ya planlanmamış bir ziyaret gerçekleştirdi. İki isim Rakka’da yaklaşık 7 saatlik incelemelerde

Rusya’nın Türk Hava Kuvvetlerinin yapacağı hava harekatı için Afrin’deki uçuş yasağını kaldırmasını ve Amerika’nın hala terör örgütleri ile işbirliği içinde olması gösteriyor ki Amerika Terör müttefiki Rusya ise Türkiye’nin yanında terör düşmanı bir ülkedir.