Amerika ile düşman Rusya ile kardeş

Türk dış politikasında son konsept

Türkiye ile Amerika ilişkileri, askerimizin başına çuval geçirilmesi, körfez savaşında İncirlik’i kapatmamız, PYD/YPG’ye Amerika desteği gibi sorunlarla tarihi bir krize girdi.

Türkiye ile Rusya ilişkileri ise savaş uçağının düşürülmesi sonrası Hava Savunma sistemimizi dahi Rusya’dan satın alacak tarihi bir yakınlık içerisine zirve yaptı.

1-2-3’ler yaşasın Türkler, 4-5-6 Polonya battı, 7-8-9 Alman domuz, 10-11-12 İtalya Tilki, 13-14-15 Ruslar kalleş, Amerika kardeş tekerlemesini söyleyerek büyüdü bir nesil.

Amerika ile aramızda yaşanan tarihi kriz ile Rusya ile aramızda yeniden zirve yapan tarihi yakınlık aklıma bu tekerlemeyi getirdi.

Türkiye tarihi boyunca müttefik olarak gördüğü Amerika ile çok soğuk ilişkiler içerisinde olduğu Rusya ile bugün yeni bir siyasi konsept yaşıyor.

NEDEN BÖYLE OLDU

İki ülke ile aramızdaki ilişkileri iki cümle ile özetleyebilirim;

Türkiye ile Amerika ilişkileri, askerimizin başına çuval geçirilmesi, körfez savaşında İncirlik’i kapatmamız, PYD/YPG’ye Amerika desteği gibi sorunlarla tarihi bir krize girdi

Türkiye ile Rusya ilişkileri ise savaş uçağının düşürülmesi sonrası Hava Savunma sistemimizi dahi Rusya’dan satın alacak tarihi bir yakınlık içerisine zirve yaptı.

Türkiye savaş uçağından savaş gemisine, helikopterden füzelere kadar birçok savunma sanayi ihtiyacını Amerika’dan alıyordu.

İlişkilerimiz Cumhuriyet tarihimiz boyunca “kardeş-müttefik” havasında geçti ama her dönemde Amerika kendi menfaatleri açısından baktı Türkiye’ye.

1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası Amerika’nın Türkiye’ye uyguladığı ambargo da hala hafızalarımızda.

AMERİKA – RUSYA İLİŞKİLERİMİZ

İstiklal savaşımızda Türkiye’ye silah ve para yardımı yapan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği (SSCB) ki milyonlarca genç artık bu ülke adını dahi bilmez- ile ilişkilerimiz ise, “ Komünizm” çerçevesinde hep çok düşük seviyede kaldı.

Bu tarihi kısa özetten sonra günümüze bakalım.

Türkiye Amerika arasındaki ilişkiler neredeyse kopma noktasında. Bırakın Obama Yönetimini Başkan seçilmesine artık kesin gözüyle bakan Hillary Clinton bile Suriye ve Irak’taki Kürt terör örgütlerini daha çok silahlandıracaklarını söylüyor.

PYD/YPG terör örgütüne Amerika’nın verdiği silah, mühimmat hata para yardımı onlardan Türkiye’nin kalleş, kahpe terör örgütü PKK’ya geliyor.

Bu fotoğraf çok net ki PKK bu imkânlarla yıllardır askerimizi, polisimizi ve hatta masum sivil halkımızı öldürüyor yaptığı terör eylemleri ile.

PKK’YE GELEN SİLAH VE PARALAR

Türkiye’nin Suriye topraklarındaki DEAŞ’a yönelik Fırat Kalkanı harekâtına 2 uçak desteği bile göndermeyen güya müttefik Amerika var karşımızda.

Bunun yanı sıra şimdi de Türk askerinin istikrar sağladığı, barış götürdüğü, terör örgütlerinden temizlediği Beşika kampını boşaltılması konusunda Irak’a destek veriyor Amerika.

Türkiye ise yıllardır müttefikinden aldığı savunma sanayi ürünlerinden sonra çok stratejik olan hava savunma sistemini Rusya’dan almaya karar veriyor.

Artık dilimize pelesenk olan tekerlemenin de 13-14-15 Amerika kalleş, Rusya kardeş olarak düzeltilmesi gerekmiyor mu?

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