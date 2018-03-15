Bu Trump ve yönetimi Türkiye’yi yine yeniden dışladı. Başkan Donald Trump’ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner öncülüğünde yapılan ve 20 ülkeden temsilcilerin katıldığı “Gazze’ye insani yardım” toplantısına Türkiye davet edilmedi.

Amerika bizi yine dışladı, Gazze toplantısına çağırmadı. Bu toplantıya kimler davet edildi bakın yazayım:

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği’nden temsilciler, Bahreyn, Kanada, Mısır, Fransa, Almanya, İrlanda, İsrail, İtalya, Japonya, Ürdün, Suudi Arabistan, Hollanda, Norveç, Umman, Katar, İsveç, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere.

Kanada’dan Japonya’ya, Mısır’dan Katar’a 20 ülke katıldı, Türkiye yok.

“Dünya 5’den büyüktür” diye Güvenlik Konseyine Erdoğan tepkisi ile itiraz eden Birleşmiş Milletler üyesi Türkiye yok.

Avrupa Birliğine tam üyeliğimizi resen askıya alan AB’nin temsilcileri var Türkiye yok.

Konu: Gazze’deki insani duruma acil müdahale.

Gazze’de Filistin halkına soykırım uygulayan insanlık krizine neden olan katil İsrail var, Türkiye yok.

Türkiye’nin on yıllarca yanında olduğu ve insani yardım gönderdiği Gazze’deki insanlık krizi ele alınıyor ama Türkiye toplantıya davet edilmiyor.

Bu tablo tüm açıklığı ile gösteriyor ki Amerika, Türkiye’yi yine yeniden bir kez daha dışladı.

Suriye’de terör örgütleri PKK, PYD, YPG, KCK ve DEAŞ gibi terör örgütlerine kol kanat geren, müttefik olduğunu ilan eden ve terör ordusu kurarak 5 bin TIR, 2 bin uçak dolusu askeri silah, mühimmat, zırhlı araçlar ve hatta yüz milyonlarca dolar maddi yardım yapan Amerika’dan hala dostluk bekleyelim mi?

Hala daha Amerika müttefikimiz, Trump dostumuz demeye devam edelim mi?

Hala daha Türkiye’nin askeri üslerini Amerikan askerlerine, uçaklarına açık tutalım mı?

GAZZE HATIRLATMALARI DA YAPALIM

Ağustos 2013:

ABD Dışişleri bakanı John Kerry, Erdoğan’ın Gazze ziyaretiyle ilgili “Ertelese daha iyi olur” demiş Erdoğan, “Keşke söylemeseydi. Şık olmadı. Erteleme yok” diye tepki gösterdi.

Kahire, Mısır üzerinden böyle bir ziyaretin gerçekleşmesinin mümkün olmadığı ve ‘Mısır halkını rahatsız eden açıklamalar nedeniyle’ Erdoğan’ın ülkede hoş karşılanmayacağını Ankara’ya iletti.

Nisan 2014

Başbakan Erdoğan, Bakanlar Kurulu’nda alınan 3 günlük Filistin için yas kararının ardından grup konuşmasına da İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamı protesto etmek için Filistin atkısı ile çıktı.

Haziran 2016:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’deki iftar yemeğinde İsrail’le yapılan anlaşmadan bahsederken isim vermeden İHH’yı (İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı) “Siz kalkıp da Türkiye’den böyle bir yardım götürmek için günün başbakanına mı sordunuz” diye eleştirdi.

Bakalım Erdoğan, “Ey Amerika, ey Trump neden Türkiye Gazze toplantısına davetli değil?” diye soracak mı?

YA AZİL KONUSU

Türkiye ile Amerika arasında kriz yaşatan ilişkileri düzeltmek için Türkiye’ye gelen Amerika Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Başkan Donald Trump tarafından kendisine haber dahi verilmeden azledildi.

Buna azil, Türkiye’de Cumhurbaşkanı ve Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakan ve AKP Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nu görevlerinden azledildiğinde de yaşandı.

Ha Trump, ha Erdoğan fark etmiyor, demek ki “Başkan” olunca azledilme hakları oluyor.