Ambulans terörüne kim “dur” diyecek ?

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Türkiye’de ciddi bir ambulans terörü olduğunun farkında mısınız?

Egolarını tatmin etmek isteyen ambulans şoförleri, sirenleri sonuna kadar açıp hiçbir trafik kuralı dinlemeden kentlerin yollarında cirit atıyor, sözüm ona can kurtarıyor.

Trafik polisleri ses çıkaramıyor onlara. Çünkü yasalar geçiş üstünlüğü tanımış.

Diğer araçların sürücüleri de aynı nedenle bir şey diyemiyor. Yayalar zaten bu ülkenin en garibanları; ağızları var, dilleri yok…

Ve sorumsuz ambulans şoförleri, kendilerine tanınan imtiyazı sonuna kadar sömürüyor, insafsızca istismar ediyor.

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Geçtiğimiz günlerde yaşanan birkaç ambülans kazasını hatırlatmakta yarar var:

-Adıyaman’da ambulansın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

-Nazilli’de ambulansın kaza yapması sonucu hasta, doktor ve sağlık görevlileri hastanelik oldu.

-Çanakkale’de ambulans-otomobil çarpıştı, 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

-Eskişehir’de yoldan çıkan ambulans elektrik direğine çarptı.

-Rize’de bebek taşıyan ambulans kaza yaptı, 1 kişi öldü, 5 yaralı var.

-Milas-Bodrum karayolunda ambulansla bir otomobil çarpıştı.

-Kandıra’da 3 yaşındaki yaralı çocuğu hastaneye götürmekte olan ambulans kaza yaptı. Yaralı çocuk hayatını kaybetti.

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Acil servislerde de çalışmış bir doktor dostla konuştum.

Ambulans terörü ile ilgili söyledikleri özetle şöyle:

– Ambulans şoförlüğü özel bir eğitim ister. Bizde ise genellikle odacı ve hasta bakıcılar özlük hakları daha iyi olduğu için ambulans şoförlüğüne talip oluyor.

– Eskiden vatandaşlar hastaları olduğu zaman taksi çağırırlardı. Şimdi başı ağrıyan bile ambulans istiyor. Yolların ambulanstan geçilmemesinin bir nedeni de bu.

– Kalp krizi, beyin kanaması, ağır yaralanma gibi durumlarda önemli olan hastaya bulunduğu yerde ilk müdahaleyi yapmak ve daha sonra onu güvenli bir şekilde hastaneye nakletmektir. Bizde ambulanslar ağır vakaları adeta apar topar hastaneye taşıyor. Çünkü ambulanslarda genellikle genç ve tecrübesiz doktor ve hemşireler görev yapıyor.

– Hızlı ve tehlikeli giden bir ambulansın içindeki hasta büyük bir strese giriyor, sağlık durumunu olduğundan daha ağır olarak algılıyor. Hasta ve yaralıların hastaneye transferleri daha sakin, daha gösterişsiz yapılmalı.

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Sağlık Bakanlığının ambulans sorununa eğilmesi, bu alandaki terörü durduracak önlemleri acilen alması gerekiyor.

Ambulansın görevi can kurtarmak olmalıdır, korku yaratmak ve can almak değil…

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