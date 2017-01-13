Ambalajlar ekonomiye katkı sağlayacak

GAZİANTEP’te tasarımcı Simay Irmak, kentin fıstık başta olmak üzere baklava ve diğer yöresel ürünlerinin doğru ambalajlarla dünya pazarlarında ağırlıklarını hissettireceğini ve tüketiciyi cezbedeceğini söyledi.

2017 yılında Türkiye’nin ihracat alanında önemli hamleler yapacağına inandığını ifade eden genç tasarımcı Simya Irmak Gaziantep’in kuru meyve ihracatında yüksek katma değer elde edebilmesinde orijinal tasarımlı ambalajların büyük rol oynayacağını belirtti. Irmak şöyle konuştu:

“Gaziantep fıstığı ve baklavasıyla dünya genelinde bir üne sahip, ama görüyorum ki bu ün ülke ve kent ekonomisine katma değer olarak dönüşmüyor. Bunun temel nedenlerinden birisi gerek üretici gerekse ihracatçıların ürünleri dünya standartlarında ambalajlarla pazarlamaması. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaklaşa organize edilen “Gaziantep Tatları Ambalaj Tasarım Yarışmasına katıldığımızda baklava ve fıstık için ambalajın Gaziantepli üretici ve ihracatçılar için daha büyük bir ihtiyaç olduğunu gördüm. Özellikle baklavalar kiloluk, bir kiloluk tepsi, iki ve üç kiloluk tepsiler halinde satılıyor. Üretimi ve imalatı büyük zahmetler gerektiren bu iki ürünün oysa orijinal ambalajlar içerisinde daha düşük gramajlı satışa sunulması gerek üreticilerine gerekse Gaziantep’e ve ülkemize daha fazla katma değer sağlayacaktır.”

‘TÜRKİYE’DE AMBALAJ SEKTÖRÜNDE HIZLI BİR GELİŞİM VAR’

Son dönemlerde ambalajın öneminin anlaşılmasıyla birlikte Türkiye’de ambalaja yönelik önemli gelişmelerin dikkat çektiğini de ifade eden Irmak, Türkiye’de ambalaj sektörünün son 40 yılda hem kullanılan malzemeler hem de üretim şekilleri olarak neredeyse köklü denilebilecek bir değişime uğradığını aktardı. Tüketicinin de bilinçlenmesi, pazardaki marka sayısının artışıyla ambalaj artık üreticinin azımsanmayacak kadar önemli bir aracısı haline geldiğini ifade eden Irmak, şunları söyledi:

“Türkiye de son 10 yılda ambalaj tüketiminin iki kat arttığı biliniyor, her gün büyüyen pazarla birlikte bu artış hızı da günden güne artmaktadır. Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Korkut, 2005 yılında 4,75 milyar dolar büyüklüğü olan ambalaj sektörünün ülke ekonomisinden hızlı büyüyerek, 2011 yılında 12 milyar dolar büyüklüğe ulaştığını söylemiş. Hala ambalaj dünyayla kıyaslandığında ülkemizde gereken önemi görmüyor olsa da azımsanmayacak derece de hızlı bir şekilde yaygınlaşıyor. Üretici günden güne bilinçleniyor, pazarın büyümesiyle sadece ürünüyle iletişim kurmanın yeterli olmadığını fark edip ambalaj tasarımı sayesinde kendi kimliği, yenilikçiliği, bakış açısıyla tüketiciye ulaşmayı hedefliyor. Şuan büyük firmaların hepsi ambalaj tasarımını kendilerini ifade etmek amacıyla en iyi şekilde kullanıyor.

Son yıllarda çıkan Karton Ambalaj ve Kağıt Ürünleri Tasarım Yarışması, Gaziantep Tatları Ambalaj Tasarım Yarışması veya bazı firmaların kendi ambalajları için çıkardığı yarışmalar buna en güzel örnektir. Bir firmanın ürünü ve tüketici arasında en büyük iletişim aracı olan ambalaj, azımsanamayacak bir iletişim aracı olarak günden güne tükettiğimiz her üründe kendisini gösteriyor artık. Ürün hakkında ilk fikrimizi bize veriyor. Rastgele bir kaptansa artık kullanımından rengine kadar bize var olduğu sektör hedef kitlesi hakkında fikir sunuyor. Artık ambalajı kendisini anlatmayan ürünlere ucuz gözüyle bakılıyor ve üreticiler bunun farkında bu nedenle ambalaj sektörü hızla büyüyen ve önem kazanan bir sektör haline geldi, bu saatten sonra da gelişmeye sürekli olarak devam edecek gibi görünüyor.”

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