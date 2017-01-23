Amatör belgeselciler vizör başına

TRT’nin, amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek amacıyla 2009 yılında başlattığı TRT Belgesel Ödülleri’ne başvurular devam ediyor.

Yurt içinden ve yurt dışından yoğun ilgi gören 8.TRT Belgesel Ödülleri’ne geçen yıl 47 ülkeden 427 belgesel film katılmış ve finalist filmler İstanbul’da yapılan ve yönetmenlerin söyleşileriyle renk kattığı gösterimlerle festival takipçileriyle buluşturulmuştu.

9.TRT Belgesel Ödülleri’ne bu yıl da yurtiçi ve yurtdışından yoğun katılım bekleniyor.

9.TRT Belgesel Ödülleri’ne başvuru için son tarih 03 Şubat 2017. Yapılacak ön elemenin sonuçları, 27 Şubat 2017’de açıklanacak ve finale kalan filmler, 11-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenecek “TRT Belgesel Günleri”nde seyirciyle buluşacak.

Kazananların 15 Mayıs 2017’de düzenlenecek ödül töreninde açıklanacağı 9.TRT Belgesel Ödülleri, yarışmaya katılım koşullarını taşıyan herkese açık ve katılım ücretsiz.

Ulusal Profesyonel Kategoride 45.000 TL olan en iyi film ödülü, Öğrenci Filmleri Kategorisi’nde 20.000 TL olarak belirlendi. Uluslararası Yarışmadaki en iyi film ödülü 45.000 TL. Bu ödüllerin yanı sıra her kategoride 2 özel ödül bulunuyor.

Yarışmaya katılmak isteyenler, başvuru formunu ve ayrıntılı bilgileri, yarışmanın www.trtbelgesel.com web adresinden edinebilecekler. TRT yarışma için şu ödülleri koydu:

Ulusal Yarışma

Profesyonel Kategori

En İyi Film Ödülü: 45.000 TL

Özel Ödül: 35.000 TL

Özel Ödül: 25.000 TL

Öğrenci Filmleri Kategorisi

En İyi Film Ödülü: 20.000 TL

Özel Ödül: 15.000 TL

Özel Ödül: 10.000 TL

Uluslararası Yarışma

En İyi Film Ödülü: 45.000 TL

Özel Ödül: 35.000 TL

Özel Ödül: 25.000 TL

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