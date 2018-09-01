Amasya’da polis tarafından düğün magandalarına yönelik yapılan çalışmalarda 67 kuru sıkı tabanca ve 23 tüfeğe el konuldu.

Polis, kuru sıkı tabanca ve tüfek sahiplerine toplam 90 bin 498 lira idari para cezası uyguladı. Amasya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri tarafından 2018 yılının ilk 8 aylık diliminde kent merkezinde yapılan düğünlere sivil ekiplerle katılarak, tabanca ve tüfekle havaya ateş eden düğün magandalarına yönelik çalışma yaptı. Gerçekleştirilen uygulamada 67 kuru sıkı tabanca ve 23 tüfek olmak üzere toplam 90 ateşli silaha el konuldu. Polis kuru sıkı tabanca ve tüfek sahiplerine 90 bin 498 lira idari para cezası uygulandı. İşlemleri tamamlanan kuru sıkı tabanca ve tüfekler Milli Emlak Müdürlüğü‘ne teslim edildi.