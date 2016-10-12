Amasra’ya termik santral kuracak şirket: 11 bin kişiye istihdam sağlanacak

BARTIN’ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra’ya ilk termik santral projesini yapmaya hazırlanan şirketten yapılan açıklamada, çevreye, doğaya ve insan sağlığına duyarlı bir enerji santrali inşa edileceği belirtildi. Açıklamada, ilçede hayata geçecek enerji ve madencilik projeleriyle 11 bin kişiye istihdam sağlanacağı kaydedildi.

Amasra’da madencilik ve enerji yatırımlarını sürdüren Hattat Enerji ve Maden Ticacert A.Ş., Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Amasra’da Gömü ve Tarlaağzı Köyleri sınırındaki Çapak Koyu’nda planlanan termik santralle ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu kararı vermesi üzerine açıklama yaptı.

Açıklamada, “Söz konusu termik santral, modern teknolojilerin kullanıldığı ve enerji üretiminin çevreye olan etkisinin en az seviyeye indirildiği bir santral olma özelliğini taşıyacaktır. Yüksek kaloriye sahip taşkömürümüz ile çalışacak enerji santralimiz, yüksek standartlara sahip sistemleri ile iş güvenliği uygulamalarıyla Türkiye’nin değil dünyanın en çevreci santrali ünvanını alacaktır. Gerek mevzuatta belirtilen sınır değerlerin, gerekse uluslararası kabul görmüş emisyon değerlerinin altında yer alan emisyon değerleriyle eski bir elektrik santralinden çok öte, çevreye, doğaya ve insan sağlığına duyarlı bir enerji santrali olarak inşa edilecektir” denildi.

Açıklamada, bölgedeki madencilik ve enerji projeleriyle 11 bin kişiye istihdam sağlanacağı, kentin 2023 yılında ekonomi ve istihdam alanlarında yıldızı parlayan bir il statüsüne kavuşacağı, Türkiye’nin 3’üncü enerji üssü olacağı kaydedildi. Eksi 600 ve 900 metre derinliklere sahip, dünyada benzerine az rastlanacak 3 maden kuyusunun yerin altında 5.3 kilometre uzunluğunda açılan galeriler ile birbirine bağlandığı ifade edilen açıklamada, “Şirketimiz, taşkömürü üretimi, enerji santrali, liman ve diğer entegre tesisler ile 3.1 milyar euroluk yatırım bedeli ile ilimize cumhuriyet tarihinin en büyük özel sektör yatırımını kazandırmış olacaktır” denildi.

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