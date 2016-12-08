Amasra Belediye Başkanı Mehmet Emin Timur: Yaz aylarında ek ödenek istiyoruz

Ya personel maaşları devlet tarafından ödensin veya yüzde elli oranında İller Bankası’ndan zam olmasını temenni ediyorum” dedi.

Başkan Timur, “Amasra’nın çok büyük sorunu olan su sorunumuz vardı. Ben bu durumu içime yediremiyordum ancak aldığımız tedbirlerle su problemini kökünden çözdük. Amasra’da su gitmeyen konut kalmadı” dedi. Başkan Timur söyleşimizde Amasra Belediyesinin çalışmalarına da değindi.

SORU: SAYIN BAŞKAN AMASRA BELEDİYESİNDE İKİNCİ DÖNEMİNİZ. AMASRA’NIN NE GİBİ SORUNLARI VARDI. AMASRA’YA NELER YAPTINIZ?

Başkan: öncelikle İlçemize Hoş geldiniz… Sonsöz Gazetesine bizlere yer verdiğinden dolayı teşekkür ediyorum. Amasra’da ikinci dönem belediye başkanı seçildim. Amasra halkıma öncelikle sonsuz teşekkür ediyorum.

İlk dönemimde Amasra’nın çok büyük sorunu olan su sorunumuz vardı. Bir ay boyunca bazı mahallelerimde su akmıyordu. Suyu olmayan konutlarımız vardı. Halkım kovalarla, bidonlarla evlerine su taşıyorlardı. Ben bu durumu içime yediremiyordum. Hem gelir gelmez su problemine neşter vurdum.

Su kaynaklarımızın bütün pompalarını değiştirdim. Çoğu zaten arızalıydı. Su basıyormuş gibi olsa da su basmıyordu. Son model pompalar taktık. Halkıma suyu yetiştirmek için sondajlar vurduk. Arıtma cihazlarını taktık. Su problemini kökünden çözdük. Amasra’da su gitmeyen konut kalmadı.

Tabii biz bunları yaptık ama o pompaların elektrik parası olarak belediyenin bütçesinden elli bin lira elektrik parası ödeniyor.

SORU: MASRAFLARINIZ ARTTI NASIL KARŞILIYORSUNUZ?

Başkan: Benim bütçem çok kısıtlı bizim İller Bankasından aldığımız ödenek adrese dayalı tespit sistemine göre geliyor. Benim nüfusum 6 bin 600 ve buna göre de para geliyor. Bu gelen parayla da maaşları ödemekte çok zorlanıyorum. Ve ödeyemiyorum diyebilirim.

Amasra Belediye Başkanı olarak Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan belediye ödeneklerini iyileştirilmesini rica ediyorum. Ya personel maaşları devlet tarafından ödensin veya yüzde elli oranında İller Bankasından zam olmasını temenni ediyorum.

Bu bütçe Kış aylarına göre geliyor ama Amasra bir tatil köyü. Yazın burası kırk bin- elli bin civarında turist barındırıyor ve bunlara hizmet etmek içinde işçi sayımı arttırmak mecburiyetinde kalıyorum.

SORU: NE YAPMAK LAZIM PARA SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?

Başkan: Günlük yetmiş- seksen tona yakın çöp çıkıyor. En azından hazineden yaz aylarında ek ödenek talep ediyorum ki gelen turistlerime mahcup olmamak için. Tabi bu durumdan çok mustarip olarak yine de hizmetlerimizi aksatmamaya çalışıyoruz.

Amasra’nın çöp sorunu vardı. Biz bu çöp sorununa yüzde yetmiş oranında çözdük. Birçok yerde çöp sistemini yer altına aldık. Belediyenin tüm araç parkurlarını yeniledik. Araçlarımızdan randıman alamıyorduk.

SORU: ALT YAPIDA NELER YAPTINIZ?

Başkan: Çevre düzenlemesi hiç yoktu, yollar ve sokaklarda asfalt diye bir şey yoktu. Yollarımız asfaltladık. Sokaklarımız düzenledik. Park bahçeleri ilçemizi tatil cenneti olarak göze hoş gelmesi lazımdı turistlerin gelmesi için…

Bunlar hep bir külfet. Şuan yeni kanalizasyonları yapıyoruz. Kanalizasyonlar direk olarak denize akıyordu ve denizimizi kirletiyordu. Buda halkımızın sağlığı için çok büyük bir riskti. Şimdi kanalizasyon arıtma tesislerini kuruyoruz.

İhale ettik. Önümüzdeki sene teslim edilecek. Tabi bunun maliyeti de dört buçuk milyon liraya mal oluyor. Amasra’nın sorunlarından biri de Horhor deresinin ıslahıydı. Devlet Su işleriyle anlaşarak çalışmalarımıza başladık. 3-4 ay içinde teslim edilecek. Tabi buna bağlı olarak mesire alanları, gezi alanları yine bir spor kompleksi projemiz var bunu da hayata geçireceğiz. Gençlerimizi de unutmuyoruz.

SORU: SAYIN BAŞKAN AMASRA’YA, BU 3 YILLIK SÜREÇTE YAPMAK İSTEDİĞİNİZ BÜYÜK PROJELERİNİZ VAR MI?

Başkan: Evet tabi ki var. Bir yenileme projem var. Biz bunun projesini iki yıl önce hazırlattık. Ama maliyeti çok yüksek olduğundan hayata geçiremiyoruz. İki yıl önce yaklaşık 10milyon lira tutuyordu. Şimdi o maliyet daha da arttı.

Bu projede tarihi dokunun içerisindeki evlerin şeklini değiştirmek sokakları yenilemek ve kentsel dönüşüm olarak yapılacak.

Tabii buraya da çöp döktüğümüz bir alana yapacağız. Ben bu projeden ödül aldım. Proje dalında yılın en iyi belediye başkanı ödülünü aldım. Ama projemin hayata geçmesi halinde iyi bir bütçeye sahip olmamız gerekiyor.

Ama ben Mehmet Emin Timur olarak vazgeçmiyorum. Bu projeyi hayata geçirmek içinde çabalıyorum. Çalışmalarım sürüyor.

Alt yapı ve denize dolgu imar projelerini hazırlattım. Çevre Bakanlığına sundum. Ve oradan sonuç bekliyorum. Kabul edildikten sonra çalışmalarına başlayacağım. Yani bu proje hayata geçerse Amasra Mega Kent olacak.

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