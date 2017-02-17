El Bab tamam da Rakka ve münbiç derken

Türk Silahlı Kuvvetleri tek bir sivilin dahi burnunu kanatmadan El Bab’ı da DEAŞ’tan temizledi ya yürekten tebrikler kahraman Mehmetçiğimize.

Şimdi de Rakka ve Münbiç hedefimizde deniliyor.

Rakka DEAŞ’ın en güçlü olduğu kalesi yani Başkenti. Münbiç ise PYD/YPG’nin elinde.

Yani iki ayrı terör örgütü Türkiye’yi tehdit eden durumdadır.

Önce DEAŞ ile başlayalım.

El Bab’ı temizleyen yaklaşık 3 bin kahraman Türk Askeri ile yaklaşık 2 bin Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) vardır.

Yaklaşık 4-5 bin de eğitimleri yeni tamamlanan ÖSO askerini eklersek yaklaşık 10 bin kişilik bir güç ile Rakka’ya ilerlememe hatta DEAŞ’tan temizleme imkanı var mı?

Yani bu güç Rakka için yeterli olur mu?

Bence olmaz.

Ayrıca Türkiye’de, “ kahraman Mehmetçik Suriye’deki terör örgütü için Şehit ve Gazi olurken ülkemize sığınan askerlik çağındaki 700 bin Suriyeli erkeğe her kesimden büyük tepki oluştu.

Rakka’ya gidisin ya da gidilmesin Türkiye’deki Suriyelilerin askeri eğitime alınması ve en kısa sürede ülkelerine gönderilip kahraman Mehmetçiğe destek vermeleri sağlanmalıdır.

Gelelim Münbiç’e.

Günümüz itibarı ile Münbiç PYD/YPG adlı PKK uzantısı terör örgütünün elindedir.

Bu örgüte Amerika tarafından zırhlı askeri araç konvoyları da verildi ki silah, cephane aklınıza ne gelirse Amerika yağdırıyor.

Peki, Türk ordusu Münbiç’e nasıl girecek? Nasıl PYD/YPG’yi temizleyecek?

Amerika bu işe ne diyecek?

İşte Münbiç bu kadar hassas ve önemli bir kent.

Bu işin öncelikle ve olmazsa olmaz kuralı Amerika’yı diplomatik yoldan ikna etmekten geçer.

PYD/YPG’nin Türkiye’deki terör örgütü PKK’nın uzantısı olduğunu sağır sultan duydu ve öğrendi ama güya müttefikimiz Amerika hala inat ile destekliyor bu terör örgütünü.

Eğer bir askeri harekat ile Münbiç’e girmeye kalkarsa kahraman Mehmetçik PYD/YPG’nin atacağı tek bir mermi Türk ordusunun bu terör örgütünü Fırat’ın doğusuna kadar kovalamasına ve Fırat’ın doğusundan yok etmesine yol açar.

Kahraman ordumuz bu işi kesinlikle yapar da diplomatik alanda Türkiye ile Amerika hatta Türkiye ile Rusya arasında neler yaşanır?

Özetle gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, gerek AK Parti hükümetine ve gerekse Türk Silahlı Kuvvetlerine, “aman dikkat” diyorum.

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