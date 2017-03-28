Çok sayıda sivillerin öldürülmesi nedeniyle dünyanın başlıca bir gündem maddesi olmayı sürdüren Musul’un eski Valisi ve Ninova Muhafızları Komutanı Esil Nuceyfi, Musul’da “Sünnilerin doğrudan hedef alındığını ve Sünni toplumunun yok edilmeye çalışıldığını” söyledi.

Rudaw TV’nin canlı yayınına katılan Esil Nuceyfi, Musul’da sivillere yönelik saldırılara ilişkin olarak Musul’un Sünnilerin son şehri olduğunu vurgulayarak, “Burada açıktan Sünniler hedef alınıyor. Sünnilerin bu şekilde hedef alınması Sünni toplumunun bitirilmesi demektir” dedi.

Musul’un batısını kurtarma operasyonu devam ederken 17 Mart’ta 200’den fazla sivilin hayatını kaybetmesi olayının üstünün örtünmeye çalışıldığını dile getiren eski Musul Valisi şöyle devam etti:

“Olay yerine basının gitmesine izin verilmeli. Gerçekler perdelenmeye çalışılıyor. Konu ile ilgili uluslararası bir soruşturma yapılmasını talep ediyoruz. Yapılan açıklamalar inandırıcı değil; bombalı araç veya tankerin orada bulunduğu iddia ediliyor. Halbuki olay yerinde böyle bir kalıntı yok.”

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