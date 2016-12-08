Amaç korkunç!

Dünyanın günümüzdeki en büyük sorunu; “yerkürenin kaldıramayacağı kadar” kalabalıklaşmış olması…

Benim ilkokula gittiğim yıllarda 2 milyar civarında olan insan nüfusu, bugün neredeyse 8 milyara ulaşmış durumda. Bu kadar insanın beslenmek için gerek duyduğu gıda miktarı da, giderek azalıyor…

Artışı kontrol altına alabilmek için başvurulan doğum kontrolü çabaları da sonuç vermedi ve nüfus, özellikle en az gelişen bölgelerde patladı. Bunun bir nedeni, oralardaki insanların tek eğlencesinin “daha çok çocuk doğmasına neden olacak” türden olmasıydı. Bir de; o bölgelerde iktidarı ellerinde tutanların, halkı daha çok çocuk doğurmaya teşvik etmesi ve hatta zorlaması vardı. “Güçlü bir ülke olmanın tek yolunun toplam kafa sayısına bağlı olduğunu” sanan vizyonsuzlardı bunlar.

Kalabalıklaşmanın çok olumsuz sonuçları olabileceği gören Çin, yasalarla çiftlerin 1 çocuktan fazlalısına sahip olmasını yasaklamıştı. Kalabalık olmak, ilkel kabilelerin “savaş gücü” olarak varsaydıkları hedef olmuştu bir zamanlar ama, gelişen silah teknolojisi bunu anlamsızlaştırmıştı. İkinci Dünya Savaşı’nı bitiren Atom bombaları da, durumu pekiştirmişti…

Nüfus arttıkça yaşam koşullarının zorlaştığını ilk fark eden Avrupalılar oldu. Önce aralarında savaştılar topraklarını genişletebilmek için, sonra “dünyanın Avrupa’dan büyük olduğunu” fark ettiler. Keşif amacıyla Afrika yollarına düştüler ve bu kısa zamanda “istilaya” dönüşüverdi. Zorlanmamışlardı, çünkü oralarda yaşayan ilkel kabilelerden kat kat güçlüydüler askeri açıdan.

İnsanoğlu emperyalizmi keşfetmişti aslında…

Nüfus arttıkça, Afrika’da yetmemeye başlamıştı bu arada. Çareyi denizlere açılıp bilinmedik yerler aramakta buldular. Amerika’nın keşfi büyük bir hamle oldu. Yerli nüfusu büyük ölçüde katledip, ama hizmet edebilecek kadar bir miktarını bırakarak yerleştiler oraya. İngilizler, İspanyollar, Portekizliler ve Fransızlar, bu yeni kıtaya doluştu.

Sonra sağ bıraktıkları yerli nüfusun yeterli olmadığını fark edip, Afrika’dan iş gücü ithal etmeye başladıklarında da, köle ticaretini keşfetmiş oldular…

…Ve bugün dünya, artan nüfusu kaldıramayacak halde…

Uzayda yaşanabilecek başka dünyalar aramak, şu andaki imkânlarla bir ütopya konumunda…

O zaman tek çareyi “insan nüfusunun, planlı bir şekilde azaltılmasında” görenlerin tezleri, ağarlık kazanıyor. Bunun yolu da; tez sahiplerine göre, birkaç milyar insanın öldürülmesine neden olacak büyük bir savaş olabilir ancak…

Tabii bu savaşın “zarar vermemesi için” Avrupa ve Amerika’nın mümkün olduğunca uzağında olması gerekiyor. Enerji kaynaklarının bulunduğu yerlerin de korunması şart onlara göre…

Bu da, savaşın nükleer boyutuna çıkmaması gerektiğinin işareti…

En kolay yol, bu stratejik bölgelerde yaşayanları kapıştırıp birbirlerini yok edişlerini keyifle seyretmek. Hele savaşacakların eline silah veren ve üstelik bundan para kazananlar bizzat seyirciler olacaksa..!

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