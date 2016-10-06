Altyapı çalışmaları son sürat

Mamak’ta büyük kentsel dönüşüm projeleri, dev yatırımlar ve sosyal tesislerle hızlı bir dönüşüm gerçekleştiren Mamak Belediyesi ilçede yürüttüğü altyapı çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ilçenin dört bir yanında yol açımından asfalt bakımına, çevre düzenlemesinden bordur- tretuvara 22 ayrı noktada çalışmalarına devam ediyor. İlçe hızla gelişirken yeni yol açımlarına aralıksız olarak devam eden Fen İşleri Müdürlüğü Başak ve Şahapgürler Mahallesi’nde de yeni yol açımı gerçekleştiriyor. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül: “İlçemizin gelişmesiyle doğru orantılı olarak bir yandan yeni yollar açılıyor bir yandan da ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalar yapılıyor” dedi.

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