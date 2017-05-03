CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, YSK’yı protesto ettikleri için tutuklanan gençleri cezaevinde ziyaret etti. Altıok, Aliağa Cezaevi’nde bulunan kadın öğrencilerin cezaevine ilk girişte çıplak aramaya maruz kaldığını öne sürerek, “Onur kırıcı bu duruma itiraz ettiklerinde ise darp edilmişler” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, Bornova’da, YSK’nın seçim kararını protesto eyleminde gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan üniversite öğrencileri Doğan Barış Halidi, Baran Bozdaş, Hasan Banli, Emine Akbaba, Enise İlin, Ezgi Toker ve gazeteci Kazım Kızıl’ı Menemen ve Aliağa cezaevlerinde ziyaret etti. Altıok, gençlerin aktardıklarını ve gözlemlerini kamuoyuyla paylaştı. Altıok, tutuklu öğrencilerin Menemen Cezaevi’nde kalabalık koğuşlarda kaldığını, 3 kişilik yatağın 4 kişi tarafından paylaşıldığını, yer yokluğundan yer yatağında yatmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Altıok, 5 günlük gözaltı süresi ve cezaevindeki ilk günlerinde öğrencilerin darp edildiklerini, su bile verilmediğini iddia etti. Altıok, gözlemlerini şöyle anlattı:

“Tutuklu öğrencilerin en çok ihtiyaç duyduğu şey kitaplar. Dışarıdan kitap alınmıyor ve cezaevi kütüphanesi çok sınırlı. Cübbeli Ahmet Hoca’nın 10 kitabı varken, Yaşar Kemal’in 1 kitabı olduğunu söylediler. Gençler şampuan arkasındaki yazıları okuyacak hale geldiklerini belirtiyorlar. Cezaevi kütüphanesi kitap bağışı kabul ediyor, tüm yayınevleri ve duyarlı yurttaşların cezaevi kütüphanelerine kitap bağışlaması çağrısında bulunmak istiyorum. Ayrıca öğrenciler bağlama istemişler, ulaşmış ama henüz cezaevi idaresi teslim etmemiş, heyecanla tüm koğuş bağlamayı bekliyorlar. Mektup ve gazetelerde sorun var, mektuplar iletilmiyor. Öğrencilerin en önemli sorunu ise yaklaşan sınavları. Sınavlara giremezlerse okulları uzayacak.”

Aliağa Cezaevi’de bulunan kadın öğrencileri de ziyaret eden Altıok, gözlemlerini şöyle anlattı:

“Öğrencilerin en önemli talebi birlikte kalabilmek, şu an ayrı ayrı yerlerde öğrencileri tutuyorlar. Öğrenciler şu an adli mahkûmlarla birlikte kalıyorlar ve kavgalardan şikayetçiler. Kendilerini yalnız ve tehlikede hissediyorlar. Siyasi koğuşa geçmek istediklerini söylediklerinde ise ‘IŞİD’liler ile aynı yere koyarız’ demişler. Tutuklu kadın öğrenciler, cezaevine ilk girişte çıplak aramaya maruz kalmışlar. Onur kırıcı bu duruma itiraz ettiklerinde ise darp edilmişler. Okul kitaplarını istiyorlar, henüz kendilerine verilmemiş. Öğrencilerin moralleri yüksek, protesto hakkını ve ‘Hayır’ı savunmaya devam edeceklerini söylediler.”

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