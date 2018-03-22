CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, İzmir’in tarihi-kültürel sembollerinin ve doğal dokusunun rant projeleriyle yağmalanarak yok edilmeye çalışıldığını söyledi.

Altıok, “İstanbul’a ihanet edenler, bu kez gözlerini İzmir’e dikerek tüm güçleriyle İzmir’de rant peşinde çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı ‘ihanet’ kelimesini ağzından kaçırarak, İstanbul’u bilinçli ve tasarlayarak yok ettiklerini itiraf etmiştir. Çünkü ihanet bilinçli olarak yapılır. Bizler bu yağmacı barbar anlayışa karşı İzmir’i ve İzmir kültürünü koruyacağız” dedi.

CHP’li Milletvekili Altıok, İzmir’in 8500 yıllık geçmişi ile yüzlerce uygarlığa, kültüre ve inanca ev sahipliği yapmış kadim bir kent olduğunu belirttiği açıklamasında “Burada yaşayanlar itaat etmezler. Bu nedenle günümüz Türkiye’sinde demokrasinin başkenti İzmir’dir. İzmirli ne iktidardan beslenen hormonlu ve görgüsüz sermayenin sığ kültürünü, ne de gerici-dinci yaşam tarzını kabul edebilir” dedi.

Altıok’un açıklamasının satır başları şu şekilde;

İZMİR’İN SEMBOLLERİNİ TEK TEK SATIYORLAR

Kadifekale’den Alsancak’a, Yamanlar’dan Karşıyaka’ya, Beydağ’dan Karaburun’a herkesin ortaklaştığı bu güzel değerleri korumak ve geleceğe taşımak zorundayız. Başta kentin siyasileri, yerel yönetimleri, STK’ları, Esnaf ve Sanayi odaları olmak üzere herkesin İzmir’in değerlerine, tarihine, kültürüne, doğasına sahip çıkmak gibi bir görevi vardır. AKP siyasi olarak ele geçirip değiştiremediği İzmir’i, şimdi merkezi iktidar ve beslediği yandaş sermaye gücünü kullanarak değiştirmeye çalışıyor. İzmir’in sembollerini tek tek satıp hem kentin tarihini ve yaşanmışlıklarını hem de bu yoz sermaye eli ile yaşam tarzını ve kültürünü yok edecekler. Örneğin İzmir’in ilk futbol stadı olan Alsancak stadyumunu TOKİ’ye vererek, yıkıp AVM yapmaya kalktılar. İzmir Valiliği`nin hazırladığı Afet Acil Eylem Planı`na göre Alsancak Stadyumunun bir deprem sonrasında çadır alanı ve toplanma merkezi olması bile onları durdurmadı.

İKTİDAR İZMİR’DE ÇEVRESEL FELAKETLERE YOL AÇIYOR

Bornova ve Büyükşehir Belediyesinin hukuki girişimleri ve ‘Diren Ağaçlı Yol’ eylemler sonucunda durduruldu. Kentin merkezinde 130 bin metrekare üzerinde kurulu Cumhuriyet değeri olan Sümerbank tesisleri, fabrikanın kapanması sonucu 2003 yılında İzmir İl Özel İdaresine devredilmişti. Özel İdarenin İzmir Büyükşehir Belediyesine ‘Medeniyetler Müzesi’ projesi yapması karşılığında 20 yıllığına tahsis etmesi kararı, AKP’nin baskısıyla İzmir valiliği 7 kez ret etti. Şu an çürümekte olan binaların ve alanın gelecekte ne olacağı meçhul. İzmir’in hiçbir şekilde ihtiyacı olmayan ‘İzmir Körfez Geçişi Projesi’ ise ayrı bir sorun. Bu proje ve devamında İstanbul otoyoluna bağlayacak yol ile birlikte İzmir Kuş Cenneti, Gediz Deltası ve İnciraltı bölgesinde tamamen yapılaşmanın önü açılarak doğal ve çevresel felaketlere neden olacak.

TEK AMAÇLARI İZMİR’İ YANDAŞ ÇEVRELERİN YAĞMASINA AÇMAK

Neredeyse İzmir’in merkezinde kalan Gediz Deltasının doğal güzelliği ve içinde barındırdığı, beslediği on binlerce flamingo, yüzlerce farklı türden kuş ve endemik bitkiler onların umurunda bile değil. Ama ‘Flamingoma Dokunma’ diyerek direniyoruz. En son satmayı planladıkları tesis İzmir’in sanayileşme sembollerinden İzmir Elektrik Fabrikası… 10.720 m² üzerine 1926 yılında inşa edilmiş ve Türkiye’nin linyit kömürü ile üretim yapan ilk tesisi olan tarihi elektrik santrali, 30 yıl öncesine kadar hizmet vermiş. Özelleştirme İdaresi, ‘Korunması Gerekli Kültür Varlığı’ olarak tescillenmiş olmasına rağmen bu tarihi yapıyı arazisi için satılığa çıkarmış. Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu, satışa çıkarılan tarihi Elektrik Fabrikası için ‘Bu yapıyı restore ederek kent yaşamına kazandırmak için Özelleştirme İdaresi’ne iki kez talepte bulunduk, ancak hiçbir yanıt alamadık’ diyor. Ama ben eminim ki, Tarihi Hava Gazı Fabrikasının devamı olan Elektrik Fabrikası da İzmirlinin mücadelesi sonucu İzmir’in olacaktır. İzmirlinin kentine sahip çıkma bilinci ve mücadelesi sonucunda ne tarihimizi satmanıza ne de İzmir’e ihanet etmenize izin vermeyeceğiz. İktidarın tek amacı, İzmir’i yandaş çevrelerin talan ve yağmasına açmak!

CHP’Lİ BELEDİYELERDE YAŞAYANLAR DAHA MUTLU

AKP iktidarı Türkiye’de tarımı ve köylüyü bitirmeye çalışırken, İzmir Büyükşehir Belediyesinin tarımı geliştirmek için başlattığı ‘Yerelde Kalkınma Modeli’ sonucunda İzmir tarımındaki büyüme rakamları, Türkiye ortalamasının çok üzerine çıktı. Türkiye’de tarımsal istihdam oranı düşerken İzmir’de yükseldi. Desteklenen tarımsal kooperatiflerin üye ve personel sayıları ile cirolarında patlama yaşandı. Sonuçta İzmir’de “köyden kente göç” durduruldu.. Türkiye’nin her yerinde CHP’li belediyelerde yaşayan insanlar daha mutlu daha huzurlu ve daha güvenli…