Altınköy’ün hayvanlarına özel ilgi

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Altındağ Belediyesi tarafından yapılan ve kısa süre içerisinde Ankara’nın oksijen deposu haline gelen Altınköy Açık Hava Müzesi, köy hayatından esintiler sunmaya devam ediyor.

Ceylanların, karacaların, geyiklerin, atların, koyun ve kuzuların, ineklerin, ördeklerin, kazların, tavukların ve tavşanların yaşadığı Altınköy Açık Hava Müzesi’nde hayvanlar ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Bu hayvanların Altınköy’e çok yakıştığını vurgulayan bir diğer isim ise Başkan Veysel Tiryaki.

Başkan Tiryaki, biberonla karacaya süt verdi

Sık sık Altınköy Açık Hava Müzesi’ne gelen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, özellikle köydeki hayvanlara büyük ilgi gösteriyor. Başkan Tiryaki’nin sevimli bir karacayı sevmesi fotoğraf karelerine işte böyle yansıdı. Yavru karacalardan birine biberonla süt veren Başkan Tiryaki, bugün şehirlerde yaşayan çocukların doğadaki pek çok hayvanı hiç tanımadığını, hiç görmediğini belirtti.

Bu hayvanlar Altınköy’e çok yakıştı

Reklam “Altınköy Açık Hava Müzesi’nde 100 yıl öncesinin köy hayatını öğrenen çocuklar, aynı zamanda pek çok hayvanı da görme imkanı buluyorlar” diyen Başkan Tiryaki, Altınköy’ün Ankara’da büyük bir eksikliği ortadan kaldırdığını belirtti. Altınköy’ün atlarını da elleriyle besleyen Başkan Tiryaki, hayvana dokunmanın insanın tüm stresini ve yorgunluğunu attığını aktardı. Şehrin gürültüsünden ve stresinden uzaklaşmak için Altınköy’ü adres gösteren Tiryaki, tüm Ankaralıları müzeye davet etti.

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