ALTINKÖY’DE HASAT ZAMANI

Türkiye’nin ilk açık hava köy müzesi Altınköy’de hasat heyecanı başladı. Köy yaşantısının güzelliğini ve toprağın bereketini gözler önüne serecek olan 4’üncü Hasat Şenliği, 29 Temmuz’a kadar devam edecek.

BAŞKAN TİRYAKİ: “TOPRAĞIMIZIN BEREKETİ DAİM OLSUN”

Türkiye’nin ilk açık hava köy müzesi Altınköy’de hasat heyecanı başladı. Köy yaşantısının güzelliğini ve toprağın bereketini gözler önüne serecek olan 4’üncü Hasat Şenliği, 29 Temmuz’a kadar devam edecek.

Türkiye’nin ilk açık hava köy müzesi Altınköy’de hasat heyecanı bu yıl da Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin köy meydanında tırpan bilemesi, ekin biçmesi ve değirmende öğüttüğü buğdayı ekmeğe dönüştürmesi ile başladı. Veysel Tiryaki, Altınköy’ün 100 yıl öncesinin köy yaşamını öğretmesi açısından bir okul görevini üstlendiğini belirterek, “sütün fabrikada üretildiğini, salatalığın ağaçta yetiştiğini sanan ve böyle büyüyen çocuklarımız var. Biz, burada eski köy yaşamını öğrensin istiyoruz Toprağımızın bereketi daim olsun” dedi.

Altındağ Belediyesi’nin köy kültürünü korumak ve bu zengin mirası gelecek nesillere aktarmak amacıyla bin dönümlük bir alana kurduğu Altınköy, “4. Hasat Şenliği” ile de Anadolu’ya özgü hasat ritüellerini yeniden hayata geçirdi.

Başkan Veysel Tiryaki Ekin Biçti

4’üncü Hasat Şenliği’ne Başkentliler yoğun ilgi ve katılım gösterdi. Başkan Veysel Tiryaki’nin köy meydanında tırpan bilemesi ile etkinlik başladı. Vatandaşlar ile maniler eşliğinde buğday tarlasına yüründü, ekin biçildi. Veysel Tiryaki, atla düven sürdü, patoz yaptı. Başkan Tiryaki, biçilen buğdayların çuvallara doldurulup, atlara yüklenmesi sırasında da en önde görev aldı. “Altınköy’de hasretini çektiğimiz doğal hayatı ziyaretçilere yaşatıyoruz.” diyen Veysel Tiryaki, tarlada gösterdiği mahareti değirmende de gösterdi.

Özlenilen Tatlar Altınköy de

Buğdayı öğütme işini bizzat gerçekleştiren Başkan Tiryaki, elde edilen unun hakiki kepekli buğday unu olduğuna dikkat çekti. Bu undan yapılan hamur, ekmek haline getirilerek, fırına verildi. Köy kadınlarının pişirdiği ekmek, fırından çıktığında sıcak sıcak vatandaşlara ikram edildi. Toprağın mucizevi olduğunu dile getiren Başkan Veysel Tiryaki, “İşte, gerçek ve sağlıklı ekmek budur. Köy ekmeğimizi alnımızın teri ile emek vererek beraber yaptık. Özlediğimiz tatları Altınköyümüz de tadabilirsiniz. Burada her şey doğal ve sağlıklı” dedi.

Başkan Tiryaki basına yaptığı açıklamalarda şu şekilde konuştu; “Yalnızca Ankara’ya değil Türkiye’ye kazandırılan bir açık hava köy müzesi burası. Dünyada çok örnekleri var. 5 yıl önce başladığımız bir çalışmaydı bu. Gecekondu bölgesinden yüzyıl öncesine ait bir Anadolu Köyü inşa ediyoruz. Şu an 650 dönümüne ziyaretçi kabul ettiğimiz tamamen bittiğinde 1000 dönüm olacak olan gecekondu dönüşüm projesi. Elbet eksiklerimiz var Anadolu’dan sökülerek getirilen köy evleri başta olmak üzere köyün camisi değirmeni bakkalı demircisi kalaycısı dokumacısı çamaşırhanesi hayvanların yaşadığı yayla dediğimiz bölgesiyle sebze bahçesi ve tarlaları ile yüzyıl öncesinin köyü inşa edildi” dedi.

Çocuklarımıza bilmediği köy yaşantısını göstermek istiyoruz

Tiryaki; “Şehirde yaşayan çocukların bilmediği köy yaşamını çocuklara göstermek anlatmak istiyoruz. Dünyada bunun. Çok sayıda örneği var. Maalesef şehirde yaşayan çocuklar evcil hayvanlardan onlardan korkan bir durumda. Kelebekten korkan kuzulardan korkan bir tavuk sesi duymayan çocuklar var. Bir yoğurdun bir tereyağının nasıl yapıldığını bilmeyen sütün nasıl oluştuğunu bilmeyen nesil yetişiyor maalesef. Bu çocukların eğitilmesi anlamında böyle bir köy yapılmasına başladı. 5 yıldır çalışıyoruz inşallah bu yılsonunda projeyi tamamlamış olacağız. Resmi açılış olmadı ama yaklaşık 20 Bin’in üzerinde insan bilet alarak burayı geziyor.” diyerek çocukların köy hayatından eksik büyüdüğüne dikkat çekti.

Tiryaki; “Burası bir piknik alanı değil burası bir müze. Hem köyün kendisi müze hem de içerisinde ayrı müzeler var. Gelen çocuklar okullar gruplar buraları geziyor. 350 dönüm daha ilave alan kazandırdık buraya. Oradaki gecekondular yıkıldı. İçinde çocukların geldiğinde ata binecekleri mekânlar yine sebze bahçeleri kümes hayvanlarının bulunduğu bir bölge yine köy evlerinden oluşan evler söküldü geldi içlerinin montajları yapılıyor. Böylece köyü daha çok büyütmüş oluyoruz” sözlerine son verdi.

Meydanda dibek taşında buğday döven Başkan Tiryaki, el değirmeninde bulgur çekti ve yaba ile buğday savurdu. Ziyaretçiler Geleneksel Orta Oyunu gösterisini büyük beğeni ile izlerken Seğmenlerin gösterisi de büyük ilgi gördü. Köy yaşantısının güzelliğini ve toprağın bereketini gözler önüne serecek olan 4’üncü Hasat Şenliği, 29 Temmuz’a kadar devam edecek. Başkan Tiryaki 29 Temmuz Pazar gününe kadar sürecek hasat şenliğine tüm Ankaralıları davet etti.