100 yıl önceki köy hayatını tüm ayrıntıları ile ziyaretçilerine sunan Altınköy Açık Hava Müzesi, misafirlerine unutulmaz bir gün yaşattı.

Muharrem ayı sebebiyle köy meydanında önce ateşler yakıldı, sonra kazanlar kuruldu. Ardından aşure kaynatıldı, ziyaretçilere ikram edildi. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, tüm Müslüman aleminin Muharrem ayını tebrik ederek, “Muharrem ayında aşure yapıp dağıtmak bereketi temsil ettiği gibi, gönül almak için güzel bir vesiledir.” dedi.

Ziyaretçilere aşure ikramı yapıldı

Altınköy Açık Hava Müzesi anlamlı bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. Sabah erken saatte başlayan etkinlik için ateşler yakıldı, kazanlar kuruldu, dualar eşliğinde aşure kaynatılmaya başlandı. Aynı zamanda kış hazırlıkları da devam etti. Salçaların kaynatıldığı meydanda, şerbetler pişirildi.

“Aşuremiz bereketli, ağzımız tatlı olsun.”

Aşureler piştikten sonra, ziyaretçilere dağıtıldı. Bununla birlikte ziyaretçilere aşure geleneğinin detayları da en ince ayrıntısına kadar anlatıldı. “Aşuremiz bereketli, ağzımız tatlı olsun” diyen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, vatandaşların kendisine gösterdiği yoğun ilgiyi karşılıksız bırakmadı, vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin, belediye meclis üyeleri ile birlikte katıldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Başkan Tiryaki, atölyelerde sanatlarını icra eden zanaatkarları da ziyaret ederek, bilgi aldı.

Aşure kazanı önünde uzun kuyruklar oluşturan ziyaretçiler, tamamıyla doğal ürünlerden yapılmış aşureyi tattı. Altındağ Belediyesi meclis üyeleri ve Ak Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca’nın da yer aldığı programda bol bol dualar edildi.

“Muharrem ayının önemi büyüktür”

“Altınköy Açık Hava Müzesi’nin, gelenek ve göreneklerimizi çocuklarımıza anlatmak konusunda önemli bir işlev gördüğüne inanıyorum. Aşure geleneğini de Altınköy’de yaşatmak istedik.” diyen Başkan Tiryaki, Muharrem ayının dayanışma, paylaşma ve muhabbet ayı olduğunu belirterek şöyle devam etti.

“Muharrem ayı ve aşure gününün Türk-İslam geleneğinde yeri büyüktür. Aşure geleneği, toplumun birlik ve beraberliği adına önemlidir. Bu vesileyle tüm İslam âleminin Muharrem ayını ve Aşure Günü’nü tebrik ediyor, başta Hz. Hüseyin (R.A) olmak üzere bütün aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

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