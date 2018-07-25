Başkan Tiryaki ‘Altındağlıların Parasını Altındağ’ın Geleceğine Harcıyoruz’

Altındağ Belediyesi yatırımlarına devam ediyor. Ankara’nın başarılı belediyelerinden birisi olan Altındağ Belediyesi yeni yatırımlarıyla Altındağlı vatandaşlara yaptığı yatırımlarla yeni değerler katarken bu seferde Karapürçek semtinde semt pazarı açtı.

Ankara’nın en büyük mahallelerinden birisi olan Karapürçek, modern, kapalı ve güvenli Semt Pazarı’na kavuştu. 103 tezgâhın bulunduğu Karapürçek Kapalı Semt Pazarı, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin ev sahipliğinde törenle açıldı.

7 bin 500 metrekare büyüklüğündeki Semt Pazarı, 60 araçlık otoparkı ve mescidi ile benzerlerinden ayrılıyor. Karapürçek Kapalı Semt Pazarı, iç ve dış dekorasyonu ile dikkat çekiyor. 103 tezgahın bulunduğu Semt Pazarında, konfeksiyon, ayakkabı, bakliyat ve kuruyemiş gibi ürünler için 10 metre eninde 10 tezgah bulunuyor.

Her biri 7 metre genişliğindeki 93 tezgahta ise sebze ve meyve satışı yapılıyor. Altındağlı vatandaşların güvenli bir biçimde alışveriş yapmaları için zabıta noktasının da olduğu kapalı Semt Pazarında aydınlatma, kamera sistemi de 7/24 hizmet veriyor. Pazarda temizlik ekipleri geceleri temizlik yaparak, Pazar esnafının ve müşterilerinin güne pırıl pırıl başlamasını sağlıyor.

Bütün çabamız, Altındağ’ın geleceğine değer katacak yatırımları yapmak

Karapürçek Mahallesi’ni, Türkiye’nin en modern mahallerinden birine dönüştürdüklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, şu ifadeleri kullandı:

“Altındağlıların parasını Altındağ’ın geleceğine harcıyoruz. Altındağ’ın her mahallesinde fiziki yapıyla beraber sosyal ve kültürel dokusunu da değiştirerek dönüşüm gerçekleştirdik. Bugün modern konutların yükseldiği Karapürçek Mahallesi, yüzme havuzları, parklar, spor tesisleri, anaokulları, gençlik merkezleri, kadın eğitim kültür merkezleri ve birçok soysal donatıları ile Ankara’nın en hızlı değişen ve değerlenen mahallesi oldu.

Bütün çabamız, Altındağ’ın geleceğine değer katacak yatırımları hayata geçirmek ve Altındağlıları hak ettikleri yaşam kalitesine kavuşturmak. Belediyenin bir kuruş parasını boş yere harcamayarak, gelirlerimizin yarısını yatırıma ayırarak hedeflerimize ulaştık. ‘15 günde bir açılış yapıyoruz’ diyorduk.Artık haftada bir açılış yapmaya başladık. Daha önümüzde 20’ye yakın yatırımın açılışı var. Pek çok mahallemizde daha kapalı semt pazarları inşaatlarına başladık. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Karapürçek Kapalı Semt Pazarının tüm mahallemize, Altındağ’ımıza ve Altındağlı kardeşlerimize hayırlı olmasını temenni eder, pazarda iş yapacak esnaf kardeşlerime hayırlı ve bol kazançlar dilerim. Allah bereket versin.”

Ankara Pazar Yerleri Esnaf Odası Başkanı Recep Ayhan ise “Türkiye’de birçok pazar var ama bu Pazar bir başka oldu. Çok kaliteli ve çok fonksiyonlu bir Pazar yeri yapıldı. Üstelik çok ucuz maliyetlerle yaptı burayı. Başkan Veysel Tiryaki’ye çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Karapürçek Kapalı Semt Pazarının açılışına Başkan Veysel Tiryaki’nin yanı sıra, Ak Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, Ankara Pazarcılar Odası Başkanı Recep Ayhan ve kalabalık bir halk topluluğu katıldı.

Altındağ Belediyesi Folklor ekibinin Artvin yöresi oyununun ardından dualar eşliğinde açılan Pazar’da ilk alışverişi Başkan Veysel Tiryaki ve milletvekili Orhan Yeğin bez torbalarla yaptı. Esnaflarla selamlaşan ve hayırlı işler dileyen Başkan Tiryaki, Pazar esnafına yaptığı ziyarette seçim öncesinde fiyatı 7 liraya ulaşan soğanı, bir buçuk liradan satın aldı.