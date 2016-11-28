Altındağlılar her hafta aynı sofrada buluşuyor

Birlik ve beraberliğin sembolü haline gelen pazar sohbetlerinde Altındağlı vatandaşlar, bir kez daha aynı sofrada buluştu.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ve eşi Saadet Tiryaki’nin ev sahipliğinde gerçekleşen kahvaltı programının bu haftaki konukları Beşikkaya ve Çamlık Mahallesi sakinleri oldu. Karapürçek Düğün Salonu’ndaki programa yaklaşık 400 Altındağlı vatandaş katıldı.

“Biz büyük bir aileyiz…”

Başkan Tiryaki, Altındağ’da büyük bir aile olduklarını belirterek bu programlar sayesinde dostluk ve kardeşlik bağlarının daha da güçlendiğini dile getirdi. Kırgınlıkların bir arada olarak giderileceğini söyleyen Başkan Tiryaki, birbirlerine selam dahi vermeyen insanların burada buluştuğuna dikkati çekti.

Başkan Tiryaki, bu programları 9 yıldır düzenlediklerini hatırlattı ve Altındağlı hemşehrilerine “Bu kahvaltılara anlam katan sizlersiniz…” dedi. Her hafta sonu Altındağlılarla aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirten Başkan Tiryaki, herkese teşekkür etti.

“İletişim problemlerinin önüne geçmek istiyoruz.”

Başkan Veysel Tiryaki, günümüzdeki iletişim sorununa da ayrı bir parantez açtı. İletişimsizliğin hem aile içinde hem de toplumda açıkça görüldüğünü ifade eden Başkan Tiryaki, çocuğun böyle bir ortamda büyümemesi gerektiğinin altını çizdi.

Başkan Tiryaki, şöyle devam etti: “Artık kimsenin kimseden haberi yok. Ne babanın çocuğundan ne öğretmenin öğrencisinden ne de komşunun komşusundan… Üzücü bir durum… Biz bu durumun önüne geçmek istiyoruz. Bu sebeple burada toplandık. Aynı sofrayı paylaşıyoruz. Hep bir ağızdan dua ediyoruz. Birliğimiz hiç bozulmasın.”

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