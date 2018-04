Altındağ Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen kültür gezilerinin 2018 yılı startı verildi.

Altındağlı kadınlara, beylere ve çocuklara yönelik düzenlenen kültür gezileri kapsamında, Türkiye’nin dört bir tarafı geziliyor. Altındağlılar, gezerken öğrenmenin tadına varıyor. Gezileri tatil beldelerine değil, tarihi ve kültürel mekânlara düzenleyen Altındağ Belediyesi, her yıl yaklaşık 25 bin kişiyi kültür gezileriyle buluşturuyor.

Kültür gezilerinin Altındağ için önemine değinen Başkan Veysel Tiryaki “Kültür gezileri kapsamında her yıl binlerce Altındağlıyı Çanakkale, Bursa, Konya, Edirne, İstanbul, Şanlıurfa, Nevşehir, Hacı Bektaş, Amasya, Tokat, Bilecik, Söğüt’e götürüyoruz. Bu yıl Çanakkale ve Bursa’ya toplamda 4500 kişiyi gitmiş olacak. Bu geziler turistik gezi değil, Altındağ’daki eğitim seferberliğinin bir parçası… 11 yıldır disiplinli şekilde kültür gezilerini devam ettiriyoruz. Türkiye’de yaşayan herkesin özellikle Çanakkale’yi mutlaka görmesi gerekiyor. Altındağlılar Çanakkale’de yaşananları yerinde görerek öğreniyor.” dedi.

Çanakkale’de ve Bursa’da neler yaşanıyor?

O mekânlardan biri de Türk tarihi açısından önemli bir yere sahip olan Çanakkale… Altındağ Belediyesi’ne bağlı kadın eğitim kültür merkezi üyeleri, her gün otobüslerle Çanakkale ve Bursa’ya gidiyor. Altındağlı kadınlar, sabah erken saatlerde kültür merkezi önünden otobüslere biniyor. Tur rehberlerinin ve merkez sorumlularının bir an olsun yalnız bırakmadığı kadınlar, yolculuk başlamadan önce bilgilendiriliyor. Altındağlı kadınlar, güne Polatlı’da harika bir kahvaltı yaparak başlıyor. Şarkılar ve türküler eşliğinde yapılan keyifli yolculuk sonrasında, öğlen saatlerinde Bursa’ya giriş yapılıyor. Bursa’da Botanik Parkı içerisinde yer alan tarihi bir mekânda öğlen yemeği yiyen Altındağlı kadınlar, yoğun gezi programına hazır hale geliyor. Kadınlar, ilk önce Emir Sultan Türbesi’ni gezerek burada öğlen namazı kılıyor. Daha sonra Tophane Bölgesi’nde Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbesi’ni görme fırsatı bulan Altındağlı kadınlar, rehberler aracılığıyla önemli bilgilere sahip oluyor. Kadınların yolculuğu Ulu Camii ile devam ediyor. Osmanlı Devleti’nin 4. Hükümdarı Yıldırım Bayezid tarafından Mimar Ali Naccar’a yaptırılan bu camide bol bol dua eden Altındağlı kadınlar, akşamüstüne doğru Çanakkale’nin yolunu tutuyor.

Altındağlı kadınlar Çanakkale ruhunu yansıtıyor

Çanakkale’de konaklayacakları otele yerleşen kadınlar, deniz kenarında harika bir akşam yemeği yiyor. Altındağlı kadınlar, ertesi gün otelde yapılan kahvaltının ardından Eceabat’a doğru yola çıkıyor. Feribotlarla Eceabat’a geçen kadınlar, Türk Tarihi’nin en büyük zaferlerinden birinin yaşandığı topraklara adım atıyor. Rehberler gidilen her yeri Altındağlı kadınlara tek tek anlatıyor. Eceabat gezisi, Kanlı Sırt ve Kırmızı Sırt ile başlıyor. Türk askerinin açtığı siperleri gören kadınlar, burada duygu dolu anlar yaşıyor. Sonraki adres ise düşman siperleriyle sadece 8 – 10 metre uzaklıkta savaşılan ve Mustafa Kemal’in “Ölüm muhakkak…” dediği 57’nci Alay Şehitliği…

Çanakkale’de gözyaşları sel oluyor

Anzak Koyu ve Arıburnu’nda Çanakkale Savaşlarına ait anekdotları dinleyen Altındağlı kadınlar, Conk Bayrı’nı gezmeyi unutmuyor. Öğlen yemeği sonrasında Çanakkale gezisinin ikinci ayağına geçiliyor. Alçıtepe ve Yahya Çavuş Şehitliği’ni Sargı Yeri Şehitliği’ni, Mecidiye Tabyası’nı, Kilitbahir ve Namazgâh Tabyaları’nı gezen kadınlar, Seyit Onbaşı’nın heykelinin bulunduğu yerde fotoğraf çektiriyor. Feribotlarla tekrar Çanakkale’ye dönen Altındağlı kadınlar, Truva Atı’nın bulunduğu bölgede serbest vakit geçiriyor. Çanakkale gezisi süresince duygu dolu anlar yaşayan Altındağlı kadınlar, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamıyor.