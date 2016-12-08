Altındağlı öğrenciler direksiyon başında

Altındağ Belediyesi, öğrencilere trafik dersi verdi. Kavaklı İlkokulu öğrencileri, Alemdağ Trafik Eğitim Merkezi’nde trafik eğitimi aldı.

Trafik hakkında bilgi sahibi olan öğrenciler önce derse katıldı, daha sonra simülatör araç eşliğinde çalıştı. Son olarak akülü araçlara binerek pistte sürüş denemeleri gerçekleştiren yaklaşık 30 öğrenci, oldukça keyifli anlar yaşadı.

Öğrencilerin ilk sürüş deneyimi

İlçedeki okullara ve öğrencilere her zaman destek veren Altındağ Belediyesi, Kavaklı İlkokulu öğrencilerine kucak açtı. Öğrencilere trafik hakkında önemli bilgiler veren Altındağ Belediyesi personelleri, trafik kurallarını slayt gösterisi şeklinde anlattı. Trafik dersinde emniyet kemeri üzerinde de duruldu. Emniyet kemerinin hem yayaları hem de sürücüleri hayata bağlayacağını öğrenen Altındağlı çocuklar, trafikte hız yapılmaması görüşünde birleşti. Öğrenciler, ilk sürüş deneyimlerini simülatör araçta gerçekleştirdi. Daha sonra piste çıkan öğrenciler, akülü araçlara binerek sürüş eğitimlerine uygulamalı bir şekilde devam etti.

Bugüne kadar 30 bin öğrenci eğitim aldı

Alemdağ Trafik Eğitim Merkezi, gerek özel okulların gerekse devlet okullarının vazgeçemediği yerlerin başında geliyor. Trafik eğitimlerinin verildiği bu merkez, her yıl binlerce öğrenciye kapılarını açıyor.

2010 yılından beri hizmet veren Alemdağ Trafik Eğitim Merkezi sayesinde bugüne kadar yaklaşık 30 bin öğrenci trafik hakkında bilgi sahibi oldu. Geçtiğimiz eğitim öğretim sezonunda ise 6 binden fazla öğrenci bu merkezden faydalandı. Okullarla düzenli olarak iletişim kuran ve randevu sistemiyle hizmet veren Alemdağ Trafik Eğitim Merkezi, bu ay tam 20 okula kapılarını açacak.

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