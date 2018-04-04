Altındağ Belediyesi’ne bağlı Ali Ersoy Kreşi öğrencileri, kendilerine yakışır bir farkındalık projesine imza attı.

Kreş öğrencilerinin yaşları küçük ama verdiği mesajlar oldukça büyük anlam taşıdı. Otizmli arkadaşlarını bu yılda unutmayan minikler, birbirinden renkli balonları gökyüzüne bırakarak ‘Sizlerin yanındayız’ dedi.

Farkındalığın en saf hali

Altındağ Belediyesi Ali Ersoy Kreş öğrencilerinin tamamının katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Yaşları 3, 4 ve 5 arasında değişen 70 çocuk, otizmli arkadaşlarına destek verdi. Etkinlik öncesinde Altındağlı miniklere otizmi konu alan bir sunum yapıldı. Çocukların anlayabileceği düzeyde slayt gösterileri, animasyon filmleri ve fotoğraf köşesi hazırlandı. Daha sonra otizmi simgeleyen mavi ve yeşil renkteki balonlar tek tek şişirildi. Altındağlı minikler tarafından gökyüzüne bırakılan balonlar, en temiz ve en saf farkındalığı gözler önüne serdi. Çocukların bu duyarlı çalışmasına veliler de destek verdi. İyi ve güzel temennilerini otizmli arkadaşlarına gönderen Altındağlı minikler, kocaman bir yüreğe sahip olduklarını bir kez daha gösterdi.