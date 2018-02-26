Spora teşvik için ne gerekiyorsa yapan Altındağ Belediyesi, bu kapsamdaki çalışmalarını sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı’nın ‘Günde 10 bin adım’ çağrısına destek veren Altındağ Belediyesi, kadın eğitim kültür merkezlerinde spor yapan kadınlara, adım sayar cihazı hediye etti. Artık yürüyüş yaparken adımlarını sayarak daha bilinçli spor yapacak olan kadınlar, yürüdükleri mesafeyi de kolaylıkla hesaplayabilecek. Sporun gündelik hayata girmesini gerektiğini belirten Altındağ Belediye Başkanı Veysel Kadınlar, Kadın Eğitim Kültür Merkezlerine devam eden kadınlardan çok önemli geri dönüşler aldıklarını ifade etti ve herkesi özellikle yürüyüş yapmaya davet etti.

Sağlık için 10 bin adım projesine destek

Alemdağ Kadın Eğitim Kültür Merkezi’nde düzenlenen bir programla adım sayarlarını teslim alan Altındağlı kadınlar, hemen harekete geçti. Önce spor eğitmenleri, tarafından bilgilendirilen kadınlar, yürüyüş parkurunun yolunu tuttu. Altındağlı kadınlar, ısınma hareketlerini tamamlayarak sağlıklı bir hayat için yürüyüş yapmaya başladı. Tişörtlerine yazdıkları ‘Sağlık için 10 bin adım’ yazısıyla tüm Altındağlı kadınları kültür merkezlerine davet eden Alemdağ Kadın Eğitim Kültür Merkezi üyeleri, duyarlı davranışlarıyla alkış aldı.

Tam 33 kilo verdi

Alemdağ Kadın Eğitim Kültür Merkezi’nden Seher Türkoğlu, sporun kendisini zinde tuttuğunu söyledi. Her sabah saat 09.00’da kültür merkezindeki spor salonuna geldiğini belirten Seher Türkoğlu, pilates yaptığını ve bisiklete bindiğini aktardı. Seher Hanım, bu istikrarlı çalışmaları sonucunda 10 kilo verdiğinin altını çizdi.

Bir diğer üye Afife Bıyıklı ise duygularını şöyle ifade etti: “Kültür merkezinde hayatım değişti. 100 kiloydum. Tartıya çıkmaya bile çekiniyordum. Spor kursuna kayıt oldum. Her sabah 1 saat burada spor yaptım. Ayrıca diyet programı da uyguladım. 8 ayda tam 33 kilo verdim. Şimdi görenler beni tanıyamıyor.”