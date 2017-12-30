Altındağlı kadınlardan Van’daki çocuklara yeni yıl hediyesi

Duyarlı davranışlarına bir yenisini daha ekleyen Altındağlı kadınlar, önce kara kışı düşündü sonra da Van’daki çocukları… Mevlana Kadın Eğitim Kültür Merkezi’nden yaklaşık 100 üye, Van’daki bir okula kışlık giyecek ve kitap yardımında bulundu.

Hazırlanan el emeği göz nuru kışlıklar ve kitaplar Çaldıran İlçesi’ndeki okula ulaştı.

Altındağlı kadınlar Van’daki çocuklara atkı ve bere ördü

Altındağlı kadınlar, Van’daki çocukları unutmadı. Soğuk kış şartlarını ve yine bu bölgedeki maddi imkânsızlıkları göz önünde bulunduran Altındağlı kadınlar, elini taşın altına koydu. Altındağlı kadınlar, kültür merkezinde aldıkları trikotaj eğitimiyle sosyal sorumluluk içeren önemli bir davranışa imza attı. Önce örgü şişlerini ve yumak halindeki ipleri eline alan kadınlar, daha sonra yeteneklerini sergiledi. 100’e yakın atkı ve bere ören Altındağlı kadınlar, okulun kitap ihtiyacını da karşıladı. 250 kitap Çaldıran’daki Hangediği Köyü Mehmet Tahir Taşer Ortaokulu kütüphanesine ulaştı. Vanlı öğrenciler, böylece yeni yılın ilk hediyesini Altındağlı kadınlardan aldı.

“Bir tebessüm her şeye değer”

Mevlana Kadın Eğitim Kültür Merkezi’nden Asuman Şanal, Türkiye’de yardıma muhtaç yüzbinlerce çocuk olduğuna dikkat çekti. Sadece kendi etrafındakileri değil tüm çocukları düşünmeleri gerektiğini belirten Şanal, çam sakızı çoban armağanı bir şapka ördüğünü söyledi. Şanal, Altındağlı kadınlar olarak üzerlerine düşen ne varsa bundan sonra da yapacaklarını dile getirdi.

Bir diğer üye Hatun İpek ise duygularını şöyle ifade etti: “Burada kardeşlerimizle, ablalarımızla güzel bir iş çıkardık. Trikotaj kursunda öğrendiklerimizle şapka, atkı gibi kışlıklar hazırladık. Onlar üşümesin diye… Ayrıca kitap da topladık. Herkes bir şey yaptı. İçimizden geldi. Güzel oldu. Belki de çocukların yüzünde bir tebessüm oluşturduk.”