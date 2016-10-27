Altındağlı kadınlar kültür gezilerine''Tiryaki''

Kültür gezileriyle kadınların hayata daha geniş bir penceren bakmasını sağlayan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, hemşehrilerine bir kez daha kucak açtı.

Altındağlı kadınlar, İstanbul ve Edirne kültür gezileri sonrası soluğu Başkan Veysel Tiryaki’nin yanında aldı.

Gezilerden oldukça memnun kaldıklarını ifade eden Altındağlı kadınlar: “Artık evde oturan değil gezen, gören ve öğrenen kadınlarız.” dedi.

Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi’nde gerçekleşen programa Altınpark, Aydınlıkevler, Çamlık, Güneşevler, Hacılar, Karacaören, Karakum, Örnek, Plevne, Sakarya, Seyfi Demirsoy, Yıldıztepe ve Zübeyde Hanım Kadın Eğitim Kültür Merkezi’nden yaklaşık 400 kişi katıldı. Altındağlı kadınlar, program öncesinde Altındağ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü hizmetlerinin anlatıldığı, Hamamönü’nün ve Altınköy Açık Hava Müzesi’nin tanıtıldığı slayt gösterisini izledi.

Yemyeşil oluyor

Başkan Tiryaki, yaptığı konuşmada Altındağ’ın eski hali ile yeni hali arasındaki farkları bir kez daha gözler önüne serdi. Göreve gelmeden önce Altındağ’ın gecekondularla kapılı olduğunu hatırlatan Başkan Tiryaki, bölgede gerçekleşen dönüşüme dikkat çekti. Başkan Tiryaki, Altındağ Belediyesi olarak yeşil alanlara büyük önem verdiklerinin altını çizerek, aynı duyarlılığın vatandaşlar tarafından da gösterilmesini istedi.

Reklam

Yeşil alanlarla birlikte ilçenin daha rahat nefes alacağını dile getiren Başkan Tiryaki, şöyle devam etti:

“Park istemeyen bir toplum olabilir mi? Evlerin önünde bir tek ağaç göremiyorum. Altındağ Belediyesi büyük parklar yapıyor. Mesela Doğantepe’ye 200 dönüm park yapacağız. İnşaatı başladı. Altındağ’a parklar ve yeşil alanlar kazandırmaya devam edeceğiz. Bunu gereksiz gören zihniyetleri anlamak mümkün değil… Bu anlayıştan vazgeçmeliyiz.”

Temizliğin önemine de değindi

Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, yaptığı konuşmada katılımcılara ilçe temizliği hakkında da önemli bilgiler verdi. İlçe temizliğine hep birlikte katkıda bulunulması gerektiğini vurgulayan Başkan Tiryaki, bu doğrultuda yapılması gerekenleri anlattı.

Başkan Tiryaki, sadece çöp kamyonunun çöpleri almasıyla temizlik sorununun çözülemeyeceğini belirtti ve vatandaşlardan sorumluluk almalarını istedi. Çöpleri dışarı çıkarma saatine de mutlaka uyulmasını isteyen Başkan Veysel Tiryaki,

“Atıkların ayrıştırılması ülke açısından olumlu sonuçlar doğuracaktır.” dedi.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki 2004 yılında Altındağ Belediye Başkanı seçildi. Üç dönemdir belediye başkanlığı görevini yürütüyor.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...