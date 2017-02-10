Altındağlı kadınlar bowling oynadı

Kadınların sosyal hayatta daha fazla yer almasını amaçlayan Altındağ Belediyesi, bu doğrultudaki çalışmalarını sürdürdü. Altındağ Belediyesi’ne bağlı Alemdağ Kadın Eğitim Kültür Merkezi üyeleri, bu sefer de bowling oynadı.

Yaklaşık 50 kadın, çocuklarıyla birlikte katıldığı bowling turnuvasında oldukça keyifli dakikalar yaşadı. Altındağlı kadınlar arasında bowlingi ilk defa oynayanlar da vardı.

İlk defa oynadım

Alemdağ Kadın Eğitim Kültür Merkezi üyelerinden Kerime Evcim, Altındağ Belediyesi sayesinde bu tür imkânlardan yararlandıklarını söyledi.

İlk defa bowling oynadığına dikkat çeken Evcim: “Bu merkeze üye olmasaydım belki de böyle bir etkinliğe hiç katılamayacaktım” dedi.

Kerime Evcim, bowlingin oldukça keyifli bir oyun olduğunu, ilk başlarda biraz zorlandığını fakat daha sonra arkadaşlarının yardımıyla lobutları teker teker devirdiğini dile getirdi.

Evcim, tek atışta tüm lobutları yıkıp strike yapamasa da güzel bir gün geçirdiğini sözlerine ekledi.

Hem öğreniyoruz hem eğleniyoruz

Bir diğer üye Nilüfer Biçer ise Altındağ Belediyesi’ne bağlı kadın eğitim kültür merkezlerinin önemini anlattı. Bu merkezlerin daha sosyal bir hale gelmelerinde büyük pay sahibi olduğunu vurgulayan Nilüfer Biçer, tüm Altındağlı kadınları kültür merkezlerine çağırdı.

Nilüfer Biçer sözlerine şöyle devam etti: “Kültür merkezleriyle birlikte hayatımız değişti. Artık gün boyu evde oturan kadınlar yok.

Gezilere katılan, seminerlere katılan, eğitimlere katılan kadınlar var… Böylece hem bilgi sahibi oluyoruz, hem eğleniyoruz hem de yeni arkadaşlıklar ediniyoruz.”

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