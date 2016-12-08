Altındağlı kadınlar Ahmet Yesevi’nin izinde

Türk dünyasının tasavvuf alanındaki önemli isimlerinden Ahmet Yesevi’nin hayatı sahneye taşındı.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Tahta Kılıçlılar” isimli tiyatro gösterisine Altındağ Belediyesi’ne bağlı tüm kadın eğitim kültür merkezlerinden yaklaşık 800 kişi katıldı.

Hoşgörü ve tevazu ön planda

Kadınları kültürel ve sanatsal faaliyetlerle buluşturmaya devam eden Altındağ Belediyesi, önemli bir etkinliğe daha imza attı. Altındağlı kadınlar, bu seferde tiyatroda bir araya geldi. Ahmet Yesevi hakkında bilgi sahibi olan Altındağlı kadınlar, özellikle hoşgörünün ve tevazunun konu alındığı gösterimde duygu dolu anlar yaşadı.

Altındağlı kadınlar, kendileri her türlü sanatsal etkinlikle buluşturan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’ye teşekkürlerini sundu.

Tiyatro sevdası giderek artıyor

Aydınlıkevler Kadın Eğitim Kültür Merkezi üyelerinden Güngör Gündüzbey, bu etkinliklerle birlikte kişisel gelişim açısından büyük mesafe kat ettiklerini vurguladı.

Gündüzbey, düzenlenen faaliyetlere katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti ve arkadaşlık bağlarının güçlendiğini söyledi.

Kadın eğitim kültür merkezleri sayesinde hayata bakış açılarının değiştiğini kaydeden Gündüzbey, bu merkezlerde kendilerine vakit ayırdıklarına da dikkat çekti.

Örnek Kadın Eğitim Kültür Merkezi üyelerinden Necmiye Çubuklu ise önce oyundan sonra da Başkan Tiryaki’nin kendilerine verdiği önemden bahsetti. Oyunda tevazudan ayrılmamak gerektiğini öğrenen Çubuklu: “İnsan hayatında nefretin ve öfkenin yeri olmamalı…” dedi.

Necmiye Çubuklu sözlerini şöyle sürdürdü: Başkanımız sayesinde buralara gelebiliyoruz. Tiyatro oyunları izleyebiliyoruz. Gezilere katılabiliyoruz. Bizlere sunduğu hizmetler saymakla bitmez. Kendisinden Allah razı olsun.”

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