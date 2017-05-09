Altındağlı gençlerin satranç tutkusu

Altındağ Belediyesi’nin düzenlediği 6. Geleneksel Gençlik Merkezleri Arası Satranç Turnuvası sona erdi. Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen turnuvaya 64 yarışmacı katıldı.

Nefes kesen müsabakalar sonucunda Aydınlıkevler Gençlik Merkezi’nden Can Aksel 1. oldu. Yarışmaya katılan tüm çocuklara Altındağ Belediyesi tarafından satranç takımı hediye edildi.

Altındağ Belediyesi Satranç Turnuvası’nda 64 genç yarıştı

Altındağlı çocuklar, gençlik merkezlerinde yıl boyunca aldıkları satranç eğitimini turnuvaya yansıttı. 64 sporcu, heyecan dolu satranç müsabakalarına imza attı. Aydınlıkevler, Çamlık, Beşikkaya ve Gülpınar Gençlik Merkezi’ni temsil eden çocuklar, aldıkları galibiyetlerle yarı final oynamaya hak kazandı.

Aydınlıkevler – Çamlık karşılaşmasından galip gelen taraf Can Aksel ile Aydınlıkevler oldu. Beşikkaya – Gülpınar mücadelesinden ise Beşikkaya Gençlik Merkezi üyelerinden Devrim Baran Kotak adını finale yazdırdı. Aydınlıkevler ve Beşikkaya Gençlik Merkezi arasında oynanan final maçı oldukça çekişmeli geçti.

Can Aksel, Aydınlıkevler’e 1.’likle döndü ve bu yılki satranç turnuvasının şampiyonu oldu. Turnuvanın 2.’si, Devrim Baran Katok oldu. Turnuvanın 3.’sü Çamlık’tan Yasin Alver olurken 4.lük ise Ahmet Açıksöz ile Gülpınar’a gitti.

Kazanan tüm Altındağlı çocuklar

Aydınlıkevler Gençlik Merkezi öğrencilerinden Can Aksel, turnuvayı kazandığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Gençlik merkezinde yaklaşık 3 yıldır satranç eğitimi aldığına dikkat çeken başarılı sporcu, bu eğitim sayesinde şampiyon olabildiğini iletti.

Turnuvada 2. olan Beşikkaya Gençlik Merkezi’nden Devrim Baran Katok ise duygularını şöyle aktardı: “Güzel bir etkinlik oldu. Heyecanlı maçlar oynandı. Ben finalde yenildim ve 2. oldum. Tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Şunu söylemeliyim bence bu turnuvanın şampiyonu tüm Altındağlı çocuklardır.”

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...