Altındağ Belediyesi’ne bağlı Gençlik Merkezlerinde gençler ve çocuklar yaz tatillerini kültür, sanat ve sporla dopdolu geçiriyor. Gültepe Gençlik Merkezi öğrencilerinin adresi, 176 ülkede kutlanan Dünya Satranç Günü’nde, Gökyay Vakfı Satranç Müzesi oldu.

Altındağlı çocuklar, Guinness rekoruna sahip Türkiye’nin tek Satranç Müzesi’nde gün boyu satranç oynadı, satranç temalı belgesel film izledi ve müzede sergilenen satranç temalı resim sergisini gezdi. Altındağ’ın, Ankara’da devlet ve özel müzelerin merkezi konumunda olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, “Türkiye’nin geleceği için çocuklarımızı kültür, sanat ve sporla buluşturmalıyız. Yoğun bir eğitim temposunun ardından yaz tatilini değerlendirmek isteyen çocuklarımızın bir yandan renkli aktiviteler ile güzel vakit geçirmelerini sağlarken, onlara bir yandan da kültürle, sanatla, sporla örülmüş bir yaşam anlayışını aşılamamız gerekiyor. Bunun en doğru yolu da, çocuklarımıza eğlencenin sadece oyun oynamak olmadığını kültürün, sanatın da hayatlarına değer katarken eğlendirdiğini göstermekle olur” diye konuştu.

Altındağlı çocukların adresi “Gökyay Vakfı Satranç Müzesi” oldu

Okulların tatil olmasıyla birlikte, 17 farklı mahallede hizmet veren Gençlik Merkezleri, çocukların ve gençlerin uğrak mekanı olmayı sürdürüyor. Çocuklar bu merkezlerde gün boyunca hem eğleniyor hem de kültürel, sanatsal ve sportif aktivitelerde bulunuyor. Gültepe Gençlik Merkezi de “Dünya Satranç Günü” kapsamında çocukları ve gençleri Hamamarkası’nda bulunan Satranç Müzesi ile tanıştırdı. Ankaralı aileleri yaz aylarında müzelere davet eden Başkan Veysel Tiryaki, ailelere şu mesajı verdi:

“Çocuklarınızı yaz aylarında alış veriş temalı kapalı mekanlara hapsetmeyin”

“Çocukların eğitim hayatında daha başarılı olmaları ve gelecekte hayatlarına değer katan hobilere sahip olmaları için ailelere şimdiden görev düşüyor. Yaz aylarında çocuklarımız aileleri ile daha çok vakit geçiriyor. Çalışan ve tatil yörelerine gidemeyen ailelerin tercihi ise çocuklarını yaz okullarına göndermek oluyor. Yaz aylarından çocuklarınızla alış veriş temalı, elektronik oyunların çoğunlukta olduğu kapalı mekanlarda hapsetmeyin. Çocuklarınızla beraber kültürle, sanatla, sporla iç içe bir yaz ayı geçirin.

Müzelerde vakit geçirmek artık çok daha eğlenceli ve renkli

Altındağ, Ankara’nın müzeler merkezi durumunda. Ankaralı ailelere 100 yıl öncesinin köy hayatını dokunarak, hissederek yaşatan Altınköy Açık Hava Müzesi’ni çocukları ile beraber görmelerini tavsiye ediyorum. Bunun yanında Koç Müzesi, Erimtan Müzesi, Gökyay Vakfı Satranç Müzesi, Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi, Mehmet Akif Ersoy Müzesi, Şairler ve Yazarlar Evi gibi birçok müzeyi mutlaka gezmelerini tavsiye ederim. Artık günümüzde müzeler sadece sergi salonları olarak hizmet vermiyor. Çocuklar, gençler ve aileler için renkli kültürel, sanatsal etkinlikler de düzenliyor. Ailelere tavsiyem çocuklarını müzelerle tanıştırmalarıdır. Ardından çocuklarınız sizden daha istekli bir şekilde müzelere gitmek isteyecektir. Müzeleri ziyaret etmek pahalı değil. Altındağ Belediyesi’nin Altındağ’da özel müzeleri kapsayan ‘Müze Kardeşliği’ gibi müzelerden indirimli yararlandırdığı kampanya da var. Çocuklar ile beraber kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunmak, maddi anlamda gün boyunca alış veriş merkezlerinde vakit geçirmekten daha uygun.

Altındağlılar yaz aylarında eğitim ve kültür merkezlerinde hayatlarına değer katıyor

Biz de 17 mahallemizde bulunan Gençlik Merkezlerimizde, çocukların yaş aralıklarına göre ilgilerini çeken etkinlikler düzenliyoruz. Yaz aylarında da Altındağlıların kültürle, sanatla, sporla iç içe olmalarını istedik. Programlarımızın içeriğini bu anlayışla yaptık. Dünya Satranç Günü’nde çocukların Satranç Müzesi ile tanışması ve Müze’de eğlenceli vakit geçirmeleri görülmeye değerdi. Kültür, sanat ve sporda Ankara’ya değer katmaya devam edeceğiz.”