Altındağlı gençler 15 Temmuz anısına gökyüzüne Türk Bayraklı balonlar bıraktı. Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz resim sergisini de gezen gençler, “15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız” mesajı verdi.

Altındağlı gençler önce Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda düzenlenen 15 Temmuz resim sergisini gezdi. Altındağ Belediyesi’ne bağlı faaliyet gösteren gençlik merkezlerinden yaşları 10 ile 18 arasında değişen 70 çocuk tek tek tüm fotoğrafları inceledi. Ellerinde Türk bayrakları ile sergiyi gezen gençler, fotoğraflarla o geceye tekrar döndüklerini belirttiler. Serginin fotoğraflarını da çekmeyi ihmal etmeyen çocuklar daha sonra ellerindeki Türk bayraklı balonları gökyüzüne bıraktı.

Gençler daha sonra Ulucanlar Cezaevi Müzesi’ni de ziyaret etti. Tek tek mahkûmların kaldığı koğuşları gezen çocuklar, pek çok darbeye tanıklık etmiş cezaevini ilgiyle dolaştı. Geçmişte yapılan darbeler hakkında da bilgilendirilen gençler, böyle bir olayın bir daha yaşanmaması temennisini hep bir ağızdan dile getirdi. “15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız” mesajı veren gençler, Türk milletinin o gece büyük destan yazdığını da aktardılar.