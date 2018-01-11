Duyarlılıklarını hemen hemen her platforma yansıtan Altındağlı çocuklar, gazetecileri de unutmadı.

Bir gazetecinin meslek hayatındaki bir gününü konu alan çocuklar, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü’nde halkın nabzını tuttu. Altındağlı çocuklar, öğretmenlerle, avukatlarla, sağlık personelleriyle ve bölge esnafıyla röportaj yaptı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü unutmadılar

Çamlık Cahit Zarifoğlu Gençlik Merkezi’nden 7 öğrenci, Gazeteciler Günü için detaylı bir hazırlık yaptı. Yaklaşık 1 hafta süren hazırlıklar sonucunda Altındağlı çocuklar, önce bir gazetecinin meslek hayatını inceledi. Altındağlı çocuklar, gazetecilik mesleğinin olmazsa olmazlarından röportajı gündemine aldı. Bunun için gerekli olan materyaller hazırlandı. Karton kullanılarak kamera ve mikrofon yapıldı. Daha sonra yapılacak görüşmeler için randevu alındı. Hüseyin Güllü Ceylan İlköğretim Okulu, özel bir avukatlık bürosu, Feridun Çelik Aile Sağlığı Merkezi ve bölgedeki dükkânlar ile görüşüldü. Röportaj için özel sorular hazırlayan Altındağlı çocuklar, kamerayı omuzlarına mikrofonu ellerine alarak bir gazetecinin gününü canlandırdı.

Aralarında kameraman da var muhabir de…

Çamlık Cahit Zarifoğlu Gençlik Merkezi’nden Fatma Doğansoy, bu süreçte muhabirlik görevini üstlendiğini söyledi. Yaptığı araştırmalar doğrultusunda gazeteciliğin oldukça zor bir meslek olduğuna dikkat çeken genç muhabir, gazetecilik için iyi bir dil bilgisine ve konuşma becerisine sahip olunması gerektiğini belirtti.

Bir diğer öğrenci Günnur Aydın ise duygularını şöyle ifade etti: “Güzel bir çalışma oldu. İyi bir ekip kurduk. Ben kameramandım. Muhabir arkadaşımı ve röportaj yaptığı kişiyi kayda aldım. Bu tür faaliyetlerle hem sosyalleşiyoruz hem de fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bunda gençlik merkezlerinin payı çok büyük… Tüm arkadaşlarım adına bize değer veren ve gelişimimizi isteyen Veysel Başkan’a teşekkür ederim.”