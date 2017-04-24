Altındağ'ın umudu 2. tura kaldı

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) gruplarını lider bitiren iki ekibin 1. Kademe Play-Off final müsabakasında Yeni Altındağ Belediyespor, rakibi Osmaniyespor’a 1-0 yenilerek Spor Toto 3. Lig’e yükselme fırsatını değerlendiremedi.

Ancak Başkent takımının bir şansı daha var. 1. kademe maçlarında mağlup olan 6 takımın yeniden eşleşerek oynayacakları 2. kademe maçları sonunda galip gelen 3 takım daha 3. Lig’e çıkacak.

BAL’da gruplarını lider tamamlayarak Play-Off mücadelelerine katılmaya hak kazanan Osmaniyespor ile Yeni Altındağ Belediyespor arasında oynanan final mücadelesinde Osmaniyespor 3. Lig’e adını yazdırdı.

Akdeniz Üniversitesi Satadyumu’nda oynanan müsabakayı Erdoğan Özkaya, Samet Özkul, Efe Kurtuluş hakem üçlüsü yönetti. Mücadelenin 11. dakikasında sağ kanattan hızlı gelişen Osmaniyespor atağında Gökay Yiğit’in yerden penaltı noktasına doğru yaptığı ortaya Hakan Doğan gelişine vuruşunda top kaleci Mustafa Gürbüz’ün üzerinden ağlarla buluştu.

Maçın kalan dakikalarında rakibi Osmaniyespor’a karşı bariz bir üstünlük kuran Yeni Altındağ Belediyespor girdiği sayısız gol pozisyonlarını gole çeviremedi. İlerleyen dakikalarda da iki takım da gol atamayınca mücadele 1-0 Osmaniyespor’un galibiyetiyle tamamlandı.

Alınan sonuçla birlikte sarı-yeşilli Osmaniyespor adını Spor Toto 3. Lig’e taşıyan isim oldu.

Maçın ardından galibiyeti kutlayan Osmaniyesporlu futbolculara mücadeleyi izlemeye gelen taraftarlarda eşlik etti.

Öte yandan oynanan final maçına Osmaniye Valisi Kerem Al’da izledi. Mücadelede galip gelen Osmaniyespor’un sevincine de ortak olan Vali Kerem Al’ı futbolcular ve taraftarlar omuzlayarak galibiyeti doyasıya kutladılar.

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