Altındağ'ın son şansı

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) 6. Grup şampiyonu Altındağ Belediyespor, 3. Lig’e yükselme 1. kademe play-off maçında Osmaniyespor’a 1-0 yenilerek bu fırsatı değerlendiremedi.

Ancak statü gereği 1. kademe maçlarında mağlup olan 6 takımın karşılaşacağı 2. kademe maçlarında rakiplerini yenecek 3 takımın daha 3.Lig’e yükselecek olması, Başkent ekibine yeni bir yeşil ışık yaktı.

Yarın Bucak Belediye Oğuzhanspor’la karşılaşacak olan mavi-beyazlılar bu son şanslarını değerlendirmek için mücadele edecek. Altındağ maçtan galip ayrılırsa 3.Lig hayalini gerçekleştirecek.

Oğuzhanspor ise normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada Utaş Uşakspor’a uzatma dakikalarında yediği gollerle 3-1 yenilerek 2. kademe maçlarına kalmıştı. Müsabaka, Konya Atatürk Stadı’nda saat 15.00’de başlayacak. ANKARA

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