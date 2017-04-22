2016-2017 sezonu sona eren Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) gruplarını 1. sırada tamamlayan 12 takımın, statü gereği birbirleriyle eşleşerek Spor Toto 3. Lig’e yükselme maçları bugün ve yarın gerçekleştirilecek ve 3. Lig’e çıkacak 6 takım belli olacak.

Mağlup olan 6. takımın karşılaşacağı 2. kademe TFF- Play-Off müsabakaları ise TFF’nin daha sonra belirleyeceği yer ve tarihlerde oynanacak bu maçlardan sonra 5 takım daha Spor Toto 2. lige yükselecek.

Çeşitli kentlerde tek maç üzerinden oynanacak 6 karşılaşma sonucu galip gelen 6 takım önümüzdeki sezon Spor Toto 3. Lig’de yer alacak. Mağlup olan 6 takım ise, yeniden aralarında eşleşecek ve oynayacakları maçları kazanan 3 takım daha 3. Lig’e yükselmeye hak kazanacak.

BAL 6. Grup’ta sezonu namağlup şampiyon olarak kapayan Y. Altındağ Belediyespor da bugün güçlü rakibi 5. Grup birincisi Osmaniyespor’la zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. Başkent ekibi bu kader maçını kazanarak grup şampiyonluğunu, 3. Lig’le taçlandırmak istiyor.

Antalya Akdeniz Üniversitesi Stadı’nda saat 15.00’de başlayacak karşılaşmayı Erdoğan Özkaya, Samet Özkul ve Efe Kurtuluş hakem üçlüsü yönetecek.

Günün diğer maçlarının programı şöyle:

15.00 Mersin Stadyumu: Mardin 47 Spor – Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor

15.00 Bursa Karacabey M. Fehmi Gerçeker Stadı: Turgutluspor – Erokspor

Yarın

15.00 Kütahya Dumlupınar Stadı: Modafenspor – Ergene Velimeşe

15.00 Ankara Cebeci İnönü Stadı: Arsinspor – Güzelorduspor

15.00 Eskişehir Atatürk Stadı: Bucak Belediyesi Oğuzhanspor – Utaş Uşakspor AŞ

Oynanacak bu maçlardan sonra, 2017-2018 sezonunda Spor Toto 3. Lig’de mücadele edecek 9 yeni takım belirlenecek.

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