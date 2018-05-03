Altındağ Belediyesi, Ramazan ayına sayılı günler kala camilerdeki temizlik çalışmalarına hız verdi.

Okulları, parkları, spor tesisleri, pazar alanları, cadde ve sokakları temizleyerek ilçeyi pırıl pırıl bir hale getirmek için büyük gayret sarf eden Altındağ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ibadethanelerde de hummalı bir çalışma başlattı. Altındağ Belediyesi, Ramazan Ayı’nda ilçe genelinde her gün 4 cami temizleyecek.

Köşe bucak her yer tertemiz

Altındağ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün kurduğu 6 kişilik ekip, ilçedeki tüm camileri tertemiz bir hale getiriyor. Camilerdeki halılar, kuru ve ıslak temizleme yöntemiyle ilk günkü gibi pırıl pırıl oluyor. Halı yıkama makineleriyle tozdan arınan halılar ibadet için en uygun hale getiriliyor. Camilerin içine mis gibi kokular da sıkılıyor. İbadethanelerin camları baştan aşağı silinirken abdesthaneler ve lavabolar dinimizin emrettiği gibi tertemiz yapılıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri sayesinde ayakkabılıklar da kirden arındırılıyor. Çalışmalar sadece camilerin içini kapsamıyor. Camilerin bahçelerine de özenle yaklaşılıyor.

Altındağ Belediyesi, sadece kendi yaptığı camileri değil Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ilçeye kazandırdığı ibadethaneleri de temizliyor.