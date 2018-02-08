Altın kadınlar okuma yazma öğreniyor

Altındağlı kadınlar okuma yazma öğrendiler, iş sahibi oldular. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki: “Okuma yazma kurslarımız yaşam boyu eğitim için önemli bir adım.”

Altındağ Belediyesine bağlı kadın eğitim ve kültür merkezlerinde 10 yılda 10 bin 300 kadının okuma yazma öğrenmesini sağladı.

Eğitime verilen her desteğin Türkiye’nin geleceğine yatırım olduğuna dikkat çeken Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, “Yaşları 17 den 78’e kadar olan hanımefendiler, merkezlerimizde eğitim görüyor.

Biz 10 yıldan fazla süredir rutin olarak bu eğitimleri sürdürüyoruz. Okuma yazma öğrenenlerin pek çoğu eğitimlerini tamamlayıp diplomalarını aldı. Aralarında, ilkokul, ortaokul ve liseyi bitirenler olduğu gibi, 10 kişi üniversiteden mezun oldu. 20 kişi de şu anda üniversitede okuyor.

Zaten bizim sloganımız yaşam boyu eğitim. Kursiyerlerimize okuma sevgisini kazandırmayı başarabildiysek bize ne mutlu. Eğitimlerimiz tüm hızı ve coşkusu ile devam edecek. İşbirliği yaptığımız Altındağ Halk Eğitim Müdürlüğümüze de çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Altındağ’ın farklı mahallelerinde bulunan 25 kadın eğitim ve kültür merkezinde yıl boyunca yaşam boyu eğitimler sürüyor. 55 binin üzerinde kadının eğitim aldığı merkezlerde, 10 yılda 10 bin 300 kadın halk eğitime bağlı öğretmenlerin gözetiminde okuma yazma öğrendi.

Karapürçek Kadın Eğitim Kültür Merkezi’ndeki okuma yazma sınıfını ziyaret eden Başkan Veysel Tiryaki, kursiyerlere kitap dağıtırken kursiyerler de Arif Nihat Asya’nın ‘Bayrak’ şiirini okuyarak Başkan Tiryaki’ye teşekkürlerini iletti. Okuma yazma temel kurslarını bitiren kursiyerler 2’nci kademe eğitime katılarak sırasıyla ilkokul, ortaokul ve lise diploması alabiliyor.

Türkiye’de okuma yazma bilmeyen kesimin büyük kısmının kadınlardan oluştuğunu, kadınlara eğitim ve kültür merkezlerinde okuma yazma kursları ile beraber meslek edindirme kurslarının da verildiğini dile getiren Başkan Tiryaki şu ifadeleri kullandı:

“Kursiyerlerimiz okuma yazma öğrenerek sertifikalarını alıyor.

Bazı kadınlarımız ilkokul, ortaokul, sonra lise, hatta üniversite dahi okudu. Şu an okuma yazma kursu verdiğimiz kişilerden 10’u üniversite mezunu 20’si halen üniversite öğrencisi. İlkokul diplomasını alıp ehliyet alan olduğu gibi, diploma aldıktan sonra kendi iş yerini açanlar da var.

Kursiyerlerimiz için meslek kurslarımız var. Kuaförlük, trikotaj, cilt bakımı gibi meslek kursları ile okuma yazma öğrettiğimiz kadınları destekliyoruz. Hobi kurslarımız da resim, boncuk, örgü, takı gibi kurslara giderek ürettiği eserleri bizim el ürünleri pazarımızda satabiliyorlar.”

Başkan Tiryaki’nin anlayışı yol haritam oldu

2011 yılında Önder Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi’nde 18 yaşındayken okuma yazma eğitimi alan ve ilk, orta, lise eğitimini tamamlayarak, üniversite okuyan ve bugün yüksek lisans hedefi ile ALES sınavlarına hazırlanan Zehra Baykara şunları söyledi:

“2011 yılında Önder Kadın Eğitim ve Kültür Merkezine üye oldum. Okuma yazma öğrenip ardından 2’nci kademe okuma yazma eğitimi de aldım. Sonrasında ilk, orta ve lise tahsilimi açık öğretimde tamamladım. Veysel Başkanımın kadını her daim önde tutan anlayışı benim yol haritam oldu. O dönem merkezdeki etkinliklere, seminerlere, kurslara katıldım.

18 yaşında okuma yazma öğrendim. Ailevi sıkıntılar ve maddi problemlerden ötürü daha önce öğrenememiştim. Evlendikten sonra okumaya karar verdim. Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandım.

4 yıllık eğitimin ardından diplomamı elime aldım ve öğretmenlik hedefime ulaşmak için Abant İzzet Baysal Üniversitesinden Pedagojik formasyon eğitimi aldım. Şu an Gazi Üniversitesinde tezli yüksek lisans eğitimi almak için ALES sınavına hazırlanıyorum. Tezli yüksek lisans yapma hayalim var ve peşinden de akademisyen olmak istiyorum.”

Okumayı öğrendim, çevreme yol gösterici oldum

Maddi yetersizlikler yüzünden 8 yaşında çalışma hayatına atılarak eğitim alamayan 4 çocuk sahibi 44 yaşındaki Şehri Pamukçu ise ehliyet hayalini gerçekleştirdi. Pamukçu şu ifadeleri kullandı:

“8 yaşında halı başına oturdum. 17 yaşıma kadar halı dokudum. 17 yaşında evlendim. Evlendiğimde okuma yazma bilmiyordum. 2010 yılında Altındağ Belediyesi’nin düzenlediği okuma yazma kursuna geldim. Okuma yazma kursunda hocalarımız güler yüzü ile bizi okula bağladı.

Okumayı öğrendikten sonra 1’nci kademe ve 2’nci kademe eğitimlerimi tamamladım. Sonra da ilkokul diplomamı aldım. Ardından ehliyetimi, sonra da arabamı aldım. Şu an buraya kendi arabamla geldim.

Okumayı çok seviyorum. Daha önce dilim bağlıydı, kimseye bir şey soramıyor, konuşamıyordum. Merkezde okuma yazma öğrendikten sonra şimdi herkese ben yol gösteriyorum. Kendi başıma memleketim Ordu’ya gidip gelebiliyorum. İstediğim her şeyi okuyabiliyor, istediklerimi yapabiliyorum.”

2018 dönemi Okuma Yazma Kursunun en yaşlı kursiyeri 65 yaşındaki Satı Erbaş ise, “Bu yaşıma kadar okuma yazma öğrenmedim. Dolmuşlara biniyordum hiçbir şey anlamıyordum.

Hastanelere gittiğimde de yine aynı durum. İnşallah başaracağım. Daha yeni, büyük ve küçük ‘a’ yazabiliyorum. Bugüne kadar hiç elime kalem almamıştım. İlk defa alıyorum. Okuma yazma öğrenip sertifika alınca kimseye ihtiyacım olmadan kendi başıma hareket edebileceğim” dedi.