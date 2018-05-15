ALTINDAĞLI KADINLARDAN MUHTEŞEM SERGİ

El emeği göz nuru 5 bin ürün Ankaralılarla buluştu. Altındağlı kadınların Ramazan Ayına özel tasarımlarını da içeren yılsonu sergisi göz kamaştırıyor.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki: “Altındağ’da bir zihniyet devrimi yaşanıyor. Kadın eğitim ve kültür merkezlerimizin üye sayısı 60 bini geçti” dedi.

Altındağ Belediyesi’nin 24 mahallede hizmet veren Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi’nde üretilen el emeği göz nuru ürünler, Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür ve Sanat Merkezi’nde sergilenmeye başlandı.

Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi Yıl Sonu Sergisi 14 Haziran’a kadar sürecek. Ramazan ayına özel tasarımların da göz kamaştırdığı sergide 100’den fazla branşta 5 bine yakın ürün Ankaralılarla buluştu.

Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri’nde yıl boyunca üretilen ipek koza, resim, hat, ebru, çarşaf bağlama, ev dekorasyonu, çiçek yapımı, taş bebek, gümüş işlemeciliği, tasarımlı sabun yapımı gibi 100’den fazla branşta 5 binin üzerinde eser yılsonu sergisinde görücüye çıktı. Yine Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri’nde halk dansları eğitimi alan kadınlardan oluşan “Halk Oyunları Topluluğu” gösterisi ile başlayan serginin açılışını Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki gerçekleştirdi.

Kadınlarımız değişen dünyada yerini alıyor

Yılsonu sergisinin açılışında konuşan Başkan Veysel Tiryaki, Altındağlı kadınların sanat ve tasarım zevkinin ortaya çıktığı yılsonu sergisinde, sabrın ve azmin bir kez daha ortaya konduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

“Altındağ Belediyesi’nin kadın eğitim kültür merkezleri tarafından her eğitim öğretim yılının sonunda yapılan bu sergilere Altındağlılar olarak alıştık. Altındağ Belediyesi, tüm açılışlarını mütevazi ve kendi imkanları ile yapıyor. Altındağ adeta yeniden inşa ediliyor, bir zihniyet devrimi yaşanıyor.

12 yıl önce başladığımız bu çalışmalarda gelinen noktayı çok iyi görüyoruz. Altındağ’ın her mahallesine açılan merkezler sadece boş vakitlerin geçirileceği yerler değil, aynı zamanda eğitim merkezleridir. Biz Altındağ Belediyesi olarak fiziken değişirken, zihin dünyasında kalıcı işler bırakmak için bu çalışmaları başlatmıştık. Kadın eğitim kültür merkezlerimizin üye sayısı 60 bini geçti.”

Başkan Tiryaki; “Kadınlarımız hızla değişen dünyada kendine yer ediniyor. Kendileri ve çocukları için bu merkezler önemli. Samimi duygularımla, attığımız her adımda bize fazlası ile karşılık veren, Altındağlı kadınlar başta olmak üzere, Altındağlı tüm hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum. Biz başlattık, onlar duaları ile bizimle beraber oldu, bize destek verdi. Bugün Altındağ’ın gecekondu bölgeleri başta olmak üzere farklı mahallelerde okullar, kütüphaneler, camiler, kamu binaları, parklar, yüzme havuzları, halkın sahip çıktığı yeni müesseseler ortaya çıktı. Yüzlerce tesis kazandırdık, her tesisimizi Altındağ’a emanet ediyoruz” dedi.

Kursiyer Kaptan; “Artık bir iş kadını oldum”

Önder Kadın Eğitim Kültür Merkezi’nde 7 yıldır eğitim gören Sevgi Kaptan ise, önemli bir tasarımcı olduğunu ve merkezlerde aldığı eğitimler sayesinde ev kadınlığından iş kadınlığına adım attığını belirterek şunları söyledi:

“2011 yılında Önder Kadın Eğitim Kültür Merkezi’nin açılması ile birlikte hayatımın bu kadar değişeceğini tahmin bile edemezdim. Merkezimize üye olup faaliyetlere katılmaya başladım. Takı, rolyef, ahşap kurslarına, seminerlere, gezilere, etkinliklere katıldım.

Takı kursuna katıldıktan sonra merkez sorumlumuzun teşviki ile Başkan Veysel Tiryaki’nin biz kadınlara ücretsiz tahsis ettiği ve tüm gelirleri yine biz kadınlara kalan Hamamönü El Ürünü Satış Pazarı’nda ürünlerimi satmaya ve paramı kazanmaya başladım. İlk gün 20 lira para kazandım ve o paramı hala saklıyorum. Benim için çok değerli. Artık kat kat fazlasını kazanıyorum. İnsanın el emeği ile parasını kazanmasının nasıl güzel bir duygu olduğunu anladım. Artık bir iş kadını oldum.”

Konuşmaların ardından protokolle birlikte serginin açılışını gerçekleştiren Başkan Tiryaki, sergiyi gezdi. Tüm ürünler hakkında bilgi alan Tiryaki, emeği geçen herkesi bir kez daha tebrik etti.