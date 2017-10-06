Altındağ Belediyesi, temiz bir nefes ve huzurlu bir yaşam alanı sunduğu mahalle parklarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Altındağ’a 2005’ten bugüne 45 büyük park kazandıran Altındağ Belediyesi, 5 yeni parkın daha açılışını gerçekleştirdi.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, parklara terörle mücadelede hayatını kaybeden şehit isimlerinin verildiğini vurgulayarak, “Şehitlerimizin şahadetlerine yakışır bir nesil yetiştirmek için çalışıyoruz. Belediye olarak tek derdimiz, Altındağlılara daha iyi hizmet verebilmek” dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da “Altındağ son yıllarda çok büyük değişiklikler geçirdi. Altındağ, ‘ALTIN’ gibi oldu” dedi.

PARKLARA ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ VERİLDİ

Yatırım atağını hızla sürdüren Altındağ, fiziki ve sosyal yatırımların yanı sıra, ilçeyi güzelleştiren rengarenk parklarıyla da farkını gösteriyor. Hemen hemen 15 günde bir açılış gerçekleştiren Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, beş yeni parkı daha Altındağlılara kazandırdı. Parklara, terörle mücadelede hayatını kaybeden Şehit Uzman Çavuş Yavuz Bayram, Şehit Jandarma Er Eyüp Öksüz, Şehit Piyade Uzman Çavuş Savaş Batu, Şehit Emniyet Amiri Zafer Kurt ve Şehit Piyade Onbaşı Harun Aydın’ın isimleri verildi.

ŞEHİT AİLELERİ TÖRENDE YER ALDI

Feridun Çelik Mahallesi’nde yapılan açılış töreninde, parklara isimleri verilen şehitlerin aileleri de hazır bulundu. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ak Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Ak Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca, ilçe teşkilatı, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Tiryaki konuşmasına, “Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı” dizeleriyle başladı. Beş park için yapılan mütevazı açılışın, ‘şehit isimleri verilmesi nedeniyle’ diğer açılışlardan farklı olduğunu vurgulayan Başkan Tiryaki, “Bu parkları, vatanları için canlarını feda eden şehitlerimiz adına açıyoruz. Onlar aslında yaşıyorlar. O nedenle, onların şahadetlerine uygun, onlara yaraşır bir nesil yetiştirmek zorundayız” dedi.

BAŞKAN TİRYAKİ: “AÇILIŞLAR SON SÜRAT DEVAM EDECEK”

Altındağ’da dönüşüm ve değişim çalışmalarının bütün hızıyla devam ettiğine işaret eden Başkan Tiryaki, önümüzdeki günlerde açılış üstüne açılış yapacaklarını ifade etti. Sakarya Mahallesi’nde, ‘Şairler ve Yazarlar Müzesi’, Beşikkaya Mahallesi’ne bir kütüphane, Gülpınar Mahallesi’nde park ve cami, Battalgazi Mahallesi’ne bir aile sağlığı merkezi, Ali Ersoy Mahallesi’ne büyük bir kültür merkezi, Başpınar Mahallesi’nde de 45 dönüm büyüklüğünde yeni bir park açacaklarını söyleyen Başkan Tiryaki, inşaatları bitmek üzere olan yatırımları da sıraladı.

Çamlık ve Karapürçek mahallelerindeki sağlık merkezlerinin tamamlanmak üzere olduğunu belirten Veysel Tiryaki, Beşikkaya Mahallesi’ne bir büyük kültür merkezi daha yaptıklarını, 5 mahalleye 112 acil servis istasyonu yaptıklarını, Ali Ersoy Mahallesi’nde buz pateni sarayının inşaatının hızla devam ettiğini, 3 mahalleye spor tesisi, 5 mahalleye ise 5 yeni park yaptıklarını açıkladı.

“ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUM”

“Biz bu mütevazı açılışları, tarihe not düşmek için yapıyoruz. Bu memleket bizim. Bizim tek bir derdimiz var, o da hep daha iyi hizmet vermek. Altındağlı güzel insanların duaları ile Altındağ’da bu noktaya geldiğimize inanıyorum ” diyen Veysel Tiryaki, terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlere bir kez daha Allah’tan rahmet dileyerek sözlerini şöyle sürdürdü.

“Şehitlerimizin, bizler güzel günler görelim diye canlarını feda ettikleri bilinciyle hareket etmek zorundayız. Hep daha çok çalışmak zorundayız. Biz bu tesislerin hepsini, yavrularımızın vatanına, milletine faydalı olması için yapıyoruz. Altındağ’ın inşallah, tıpkı 1930’larda, 1940’larda olduğu gibi, Ankara’nın en güzel, en cazibeli yeri olacağını umuyorum. Altındağ’da yaptığımız tüm yatırımları, aslında 50 yıl sonrasını düşünerek planlıyoruz” diye konuştu.

CEVDET YILMAZ: “ALTINDAĞ, ALTIN GİBİ PARLIYOR”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise şunları söyledi:

“Başkan Tiryaki’yi ve ekibini tebrik ediyorum. 15 günde bir açılış yapıyor. Altındağ’ın isminde ‘ALTIN’ var. Altındağ, giderek o “ALTIN” kelimesine yakışır şekilde güzelleşiyor, kıymetleniyor. Altındağlılar da bundan memnun ki partimize, Başkanımıza giderek daha fazla destek veriyor. Bu destekle Altındağ her geçen gün “ALTIN” gibi daha da parlıyor. Sayın Tiryaki, yerel yönetimin yapması gereken işler dışındaki işleri de yapıyor. Okullar, camiler, sağlık tesisleri kurarak, üstelik bunları merkezi sisteme armağan ederek, merkezi yönetimin yapması gereken hizmetleri dahi yapıyor. Veysel Tiryaki’yi tebrik ederim. İşte bizim buna ihtiyacımız var. Yönetimin kalitesi hizmetleri belirliyor.”

Protokol konuşmalarının ardından şehit aileleri sahneye davet edilerek, kendilerine günün anısına Türk Bayrağı ve hat tablo hediye edildi. 5 parkın açılış kurdelesini protokol üyeleri, şehit aileleri ile birlikte kesti.