Altındağ yatırımlara TİRYAKİ

Başkan Veysel Tiryaki ile her geçen gün daha fazla değer kazanan Altındağ’da yatırımların ardı arkası kesilmiyor.

İlçeye bambaşka bir görünüm kazandıran Başkan Tiryaki, hizmetlerine tüm hızıyla devam ediyor. Altındağ’da şu an 16 farklı mahallede 28 şantiyede yatırımların inşaatları hızla sürdürülüyor.

Yatırımlar Altındağ’ın her yerinde

Altındağ Belediyesi, 2016 yılında ilçede büyük değişiklikler gerçekleştirdi. Şu anda Ali Ersoy, Alemdağ, Aydınlıkevler, Beşikkaya, Feridun Çelik, Gülpınar, Gültepe, Karacaören, Karapürçek, Sakarya ve Ziraat mahallelerinde önemli yatırımların inşaatı sürüyor. Bu çalışmalar kapsamında eskiden köy olan mahalleler de pas geçilmedi. Hizmetler Aydıncık, Gicik, Kavaklı, Tatlar ve Peçenek köylerine kadar uzandı.

Hangi çalışmalar nerede gerçekleşiyor?

Ali Ersoy Mahallesi’nde yapımı devam eden kültür merkezi inşaatı hızla yükseliyor. Altındağ Belediyesi, çocukların eğitimine verdiği önemi Ali Ersoy ve Gültepe Mahallesi’ne yapmakta olduğu anaokullarıyla bir kez daha gözler önüne seriyor.

İlçede mahalle camileri dönemini başlatan Altındağ Belediyesi, Alemdağ, Feridun Çelik ve Gülpınar mahallelerine yeni ibadethaneler yapıyor.

Aydınlıkevler Mahalle sakinleri ise modern ve estetik görüntüsüyle şimdiden büyük merak uyandıran pazar alanının tamamlanması için gün sayıyor. Bölgeye bambaşka bir hava katacak olan Beşikkaya Mahallesi’ndeki at manejinde de çalışmalar hızlandırıldı.

Bu yılın en büyük projelerinden biri de 200 dönüm büyüklüğündeki 15 Temmuz Şehitler Parkı. Doğantepe Mahallesi’nde inşaatına başlanan park, 15 Temmuz gecesi vefat eden Altındağlı şehitlerin anısına yapılıyor.

Hizmet en ücra noktalara kadar ulaşıyor

Altındağlı çocukların vazgeçemediği yerlerin başında gelen Karapürçek Mahallesi’ndeki Su Parkı yenileniyor. Dışkapı’da bulunan Yunus Emre Kültür Merkezi de tadilat gören bir başka tesis olarak dikkat çekiyor.

Çalışmaların en yoğun olarak gözlendiği mahallelerden biri de Sakarya… Bu bölgede gerçekleşen restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarıyla bölgedeki yapılar daha estetik bir hale gelecek. Yatırım, tadilat ve bakım onarım çalışmalarında köyler de unutulmadı.

Aydıncık, Kavaklı ve Peçenek köylerine yapılacak olan köy konakları hizmetin en ücra noktalara kadar ulaştığının bir göstergesi… Karacaören Mahallesi’nde yeni köy konağı için çalışmalar sürüyor. Gicik ve Tatlar Köyü’nde bulunan camii ve abdesthanenin bakım onarımı ise vatandaştan tam not aldı.

Altındağ’ın pek çok mahallesinde sürdürülen yıkım, yol açma ve asfalt kaplama ile bakım onarım çalışmalarıyla ise ilçenin nefes alması sağlanıyor.

İhtiyaçlara yönelik yatırımlar yaptık

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, gerçekleştirdikleri yatırımların bölgeye büyük değer kattığını söyledi. Kısa süre önce Altındağ’ın gecekondularla kaplı olduğunu hatırlatan Başkan Tiryaki, bölgenin yıllarca ihmal edildiğini dile getirdi.

Başkan Tiryaki, hizmet odaklı çalıştıklarına dikkat çekerek ihtiyaçlara yönelik yatırımlar yaptıklarının altını çizdi. Altındağlı vatandaşlara daha rahat bir hayat sunmak için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Başkan Tiryaki, şöyle devam etti: “Bölgede köklü bir değişim gerçekleştirdik. Altındağ’ı ayağa kaldırdık. Gelinen nokta ortada… Ancak işimiz daha bitmedi.”

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