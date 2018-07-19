Başkan Tiryaki ‘Altındağ Ankara’nın en yaşanılır yeri olacak’

Altındağ Belediyesi, demokrasi ve milli birlik ruhunu Şehitler Parkı İle yaşatacak. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki: “Şehitler için ne yaparsak az olur. Haklarını hiçbir zaman ödeyemeyiz.”

Altındağ Belediyesi, 15 Temmuz Anma Etkinlikleri çerçevesinde Doğantepe Mahallesi’nde Şehitler Parkını ve Şehitler Camisinin açılışını törenle gerçekleştirdi. 1900 gecekondunun yıkılmasıyla yerine yapılan 210 bin metrekare büyüklüğündeki Şehitler Parkı, vatan için canını siper eden tüm kahraman şehitlerimizin aziz hatırasına adandı. Şehitlerin hatıralarının hep diri kalacağını vurgulayan Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, “Şehitler için ne yaparsak az olur. Haklarını hiçbir zaman ödeyemeyiz” diye konuştu.

Açılış konuşmalarını yapan Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki:

“Bu parkta çocuklar neşe içinde koşup oynadıkça, yeni nesiller huzur, barış ve güven içerisinde bu parkta büyüdükçe, mahalle halkı sevgi, dostluk ve kardeşlik duygularıyla bu camide birleştikçe, ezan sesleri mahallemizde yükseldikçe, şehitlerimizin ruhu şad olsun, kabirleri nur dolsun, Allah hepsinden razı olsun” dedi.

Altındağ’ın rutin açılışlarından bir tanesini gerçekleştirdiklerinin altını çizen Tiryaki, Şehitler Parkı ve Şehitler Cami’nin açılışının biraz farklı bir anlam taşıdığını aktardı. Geçen haftalarda Kudüs ismini taşıyan parkı açtıklarını hatırlatan Tiryaki, seçim öncesi açamadıklarını ancak Altındağ’da 12yılı aşkın süredir 15 günde bir açılış yaptıklarını kaydetti.

Yaşam kalitesini artırmaya devam ediyoruz.

Tiryaki: “Bugün Altındağ’ın en problemli gecekondu bölgesi olarak bilinen bölgede 210 dönümlük araziye hem park hem de Cami açarak Altındağ’ın, Altındağlıların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Maalesef hainlik yapanların yüzünden, bu ülkede yaşayanların rahat yaşaması için canını veren şehitlerimiz adına bu açılışı gerçekleştiriyoruz. Ben ümit ediyorum ki bize düşen görev başta 15 Temmuz olmak üzere memleketin istikbali uğruna canını verenlerin adlarını daha doğmamış çocukların hafızalarına nakşetmez lazım.

Altındağlılar buna çok alıştı. Yaklaşık 40 dönümlük park olan Mevlana Parkı’nı da açmıştık. Yılda yaklaşık 15 bin konut yapılıyor burada. Altındağ’da kimse mağdur edilmeden, Belediye tarafından yıkılan gecekonduların sayısı 50 bini aştı. Daha yeni, daha modern, doğalgazı olan, sosyal tesisleri olan bir yerde yaşayacaklarına inanıyor Altındağlılar. Altındağ Belediyesi olarak 50 binin üzerinde gecekondu yıktık. Yapılaşma hızla devam ediyor. Son üç yıldır Altındağ nüfus alan bir ilçe haline geldi. Amacımız nüfusu artırmak değil, Altındağlıların yaşam kalitelerini artırmaktır.” Şeklinde konuştu.

Altındağ Türkiye’nin en büyük ilçelerinden biri haline geldi.

Altındağ’da aynı zamanda bir zihniyet değişimini yaşandığına dikkat çekti. Tiryaki “Altındağ’ın Türkiye’nin her yerinden alacağı vardır diye düşünüyorum. Ankara’nın manevi merkezleri burada, manevi önderleri burada yaşadı. Ama şunu gururla söylüyorum ki Altındağ’ın en ücra köşelerine kadar kimsenin geçmediği bu bölgeler, hiçbir bürokratın oturmadığı yerler, nüfusu 80 bini aşan Türkiye’nin en büyük ilçelerinden biri haline geldi.

Buralara kimse gelmezsen siyasileri burada görmezken, hemen hemen her hafta ya milletvekili yabakan yada Cumhurbaşkanı veya eşi, Altındağ’ın sokaklarına gelip açılışları şereflendiriyor. Altındağ Ankara’nın en yaşanılır yeri olacak. Yüzde 1.6 düşük inşaat yoğunluğuyla yenileniyor. Nüfus yoğunluğunu artırmadan dönüşümleri yapıyoruz. Sözlerimi bitirirken, 30 yıldır tapusunu alamayan, tapusu olmayanlara çok cüzi rakamlara, 15 bine bir daire sahibi oluyorlar. İnsanlarla kavga gürültü etmeden Altındağ yenileniyor.”

Başkan Veysel Tiryaki’nin ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu, Ak Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca ve ilçe teşkilatı, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.