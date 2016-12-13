Altındağ Kaymakamı’na veda yemeği

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, tayini çıkan Altındağ Kaymakamı Ali Fuat Türkel onuruna bir veda yemeği verdi.

Altındağ Kaymakamlığı ilçe müdürleri ile Altındağ Belediyesi Başkan yardımcılarının tamamının katıldığı yemek davetinde, hüzünlü dakikalar yaşandı.

Geçmişte kaymakam olarak da yıllarca beraber çalıştıklarını anlatan Başkan Tiryaki, son 5 yıldır da Altındağ’da beraber görev yaptıklarını hatırlattı. Çok güzel anılar biriktirdiklerini ifade eden Başkan Veysel Tiryaki, Kaymakam Ali Fuat Türkel’e yeni görev yerinde başarılar diledi.

“Vedalar, kaymakamlık mesleğinin bir parçasıdır.”

Ali Fuat Türkel ise yaptığı konuşmada, Altındağ’daki görev süresini birlik ve beraberlik içinde tamamladığını hatırlatarak, tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Vedaların, kaymakamlık mesleğinin bir parçası olduğunu söyleyen Ali Fuat Türkel, Türkiye’nin her ilinde, her ilçesinde görev yapmanın büyük bir onur olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Başkan Tiryaki, bugünün anısına Ali Fuat Türkel’e çini bir vazo hediye etti ve birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.

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