Altındağ Belediyesi, gece geç saatlerde et ve et ürünleri satan seyyar satıcılara yönelik operasyon düzedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Altındağ Belediyesi ve emniyet ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmada ilçedeki kokoreç ve köfte arabalarına el konarak satıcılara cezai yaptırım uygulandı.

Kokoreç ve köfte arabalarına el kondu

Altındağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, önemli bir çalışmaya daha imza attı. Halk sağlığı konusunda oldukça hassas davranan Altındağ Belediye Zabıtası, et ve et ürünleri satan seyyar satıcılara göz açtırmadı. Zabıta ekipleri, vatandaştan gelen şikâyetleri göz önünde bulundurarak ilçede geniş kapsamlı bir operasyon düzenledi. Bu çalışmalar doğrultusunda sokakta satış yapan kişilere gerekli yasal işlem uygulandı. Altındağ’da kokoreç ve köfte satışı yapılan tezgah ve arabalara el konularak satıcılara cezai işlem uygulandı. Toplanan tüm ürünler Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından çekicilerle çekilerek imha edildi.

“Halk sağlığını tehdit eden

durumları ortadan kaldıracağız, denetimlerimiz sürecek”

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, halkın refahını ve huzurunu her şeyden önde tuttuklarını dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendirdik. Halk sağlığını tehdit eden işletmelere ve bireylere karşı kanunun emrettiği şekilde cezai yaptırım uygulanıyor. Seyyar olarak sağlığa uygunsuz ortamlarda et ve et ürünleri satan satıcılar da bu kapsamda yer alıyor. Arkadaşlarımız gerekli olan hukuki işlemleri yaptı” dedi.