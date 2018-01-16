Altındağ Belediyesi tarafından yaklaşık 10 yıldır düzenlenen ve artık bir gelenek haline gelen pazar sohbetleri tüm hızıyla devam ediyor.

Altındağ Belediyesinden Sıcacık Pazar Sohbetleri, System.String[] Altındağ Belediyesi tarafından yaklaşık 10 yıldır düzenlenen ve artık bir gelenek haline gelen pazar sohbetleri tüm hızıyla devam ediyor.

Altındağlı vatandaşlar, Başkan Veysel Tiryaki ve eşi Saadet Tiryaki’nin ev sahipliğinde gerçekleşen kahvaltıları iple çekiyor. Altındağ’da kapılar her pazar günü mutluluğa açılıyor. Pazar buluşmalarının bu haftaki konukları Altınpark, Aydınlıkevler ve Seyfi Demirsoy Mahallesi sakinleri oldu. Altındağ Kültür Sarayı’ndaki programa 450 kişi katıldı. Başkan Tiryaki, her zaman olduğu gibi yine kimseyi geri çevirmedi. Halkın isteklerini göz önünde bulunduran Başkan Tiryaki, sorunlara çözüm önerisi sundu.

Dillerde dua, gönüllerde sevgi var

Kahvaltı öncesinde masaları tek tek gezip Altındağlı hemşehrilerinin elini sıkan Başkan Tiryaki, bölge halkının hayır duasını aldı. Başkan Tiryaki, Altındağ Belediyesi olarak bu kahvaltılardan hiçbir karşılık beklemediklerinin bir kez daha altını çizdi. Bu kahvaltı programlarını 10 yıldır düzenlediklerini hatırlatan Başkan Tiryaki, her pazar aynı sofrayı paylaştıkça bereketin de arttığını dile getirdi.

Başkan Tiryaki, bu etkinlikler sayesinde Altındağ’da güçlü aile ve dostluk bağlarının kurulduğuna dikkat çekerek sözlerini şöyle tamamladı:

“Hava çok soğuk. Ancak yüreklerimiz sıcacık. Davetimizi geri çevirmeyip buralara kadar geldiniz. Bizimle aynı sofrayı paylaştınız. Aynı sofrada dua ettik. Aynı sofrada sohbet ettik. Bu kahvaltılara anlam katan sizlersiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim.”