İlçeye kazandırdığı yatırımlarını birer birer hizmete açan Altındağ Belediyesi, Beşikkaya Mahallesi’ne yaptığı Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Servisi’nin açılışını mütevazı ancak coşku dolu bir törenle gerçekleştirdi.

Beşikkaya Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Servis İstasyonu açıldı

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış törenine Ak Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, Ankara İl Halk Sağlığı Müdürü Doğan Akdoğan, Ankara İl Sağlık Müdürü Kamil Türkmen, Ak Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla Başlayan program protokol konuşmaları ile devam etti.

“Altındağlılar bizi yalnız bırakmadı”

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, hemşehrilerine seslenerek şöyle konuştu:

” Ankara’nın böyle sıcak bir gününde buraya gelerek bizleri yalnız bırakmadınız. Sizin destekleriniz sayesinde Altındağ değişti, daha modern bir hale geldi. Bizler Altındağ’da bu tesisleri yaparken sizlerden güç aldık. Altındağ Belediyesi olarak, her zaman vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına dönük yatırımlar yapıyoruz. Şu an inşaatı devam etmekte olan 5 tane daha 112 Acil Servisi var. En kısa zamanda onlarında açılışlarını gerçekleştireceğiz”

Yapılan mütevazı açılış törenleriyle tarihe not düştüklerini de belirten Başkan Veysel Tiryaki: “Sağlık hizmetini vatandaşımızın ayağına götürmek için uğraşıyoruz” dedi.

“Veysel Tiryaki, Altındağ’da destan yazıyor”

AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu ise, Altındağ’da onlarca açılışa katıldığını söyledi. Altındağ Belediyesi’nin vatandaşların sağlığını korumak için hiçbir fedakârlıktan kaçınmadığını da belirten Gündoğdu:” 15 Temmuz’da vatandaş sokakta hainlere karşı bir desten yazdı. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’de bu sağlık merkezlerini açarak çocuklarımızın, gençlerimizin, vatandaşlarımızın sağlığını koruyor. Başkan Tiryaki, halkın sağlığını korumak için Altındağ’da bir destan yazıyor” dedi.

İl Halk Sağlığı Müdüründen Başkan Tiryaki’ye teşekkür

Ankara İl Halk Sağlığı Müdürü Doğan Akdoğan ise Başkan Veysel Tiryaki’nin sağlık alanında kendilerine hep yardımcı olduğunu belirterek şöyle konuştu: “ Altındağ Belediyesi, bize 7 tane Aile Sağlığı Merkezi yaptı. Biz Başkan Veysel Tiryaki’nin hızına yetişemiyoruz. Altındağ’ın her mahallesinde vatandaşların ihtiyaçlarını en hızlı şekilde gidermeye çalışıyor. Başkan Veysel Tiryaki’ye yaptığı hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Açılışının yaptığımız Beşikkaya Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Servisi’nin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Ankara İl Sağlık Müdürü Kamil Türkmen de yaptığı konuşmada Başkan Tiryaki ve Altındağ Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil servisi gezildi.