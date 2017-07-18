Gençlerin kültür, sanat ve sporla büyümeleri için çalışan Altındağ Belediyesi, 2017 yılı yaz okullarını törenle açtı. Altındağ Belediyesi, yaz okullarıyla çocukları spor ve eğitim kurslarıyla buluşturacak. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği yaz okullarında çocukların yaratıcı düşünme ve ekip çalışması konusunda kendilerini geliştirmeleri amaçlanıyor.

Futboldan okçuluğa, badmintondan voleybola

Sağlıklı bir nesil için Altındağ’ın birçok yerinde spor kompleksleri, parklar, yüzme havuzları inşa eden Altındağ Belediyesi, gençleri yaz okulları ile bir kez daha sporla buluşturdu. Gençlik merkezlerinin açtığı yaz okulu, Örnek Stadyumu’nda gerçekleştirilen etkinlikle başladı. 500 çocuğun katıldığı açılış programında, gençler futboldan okçuluğa, badmintondan voleybola kadar birçok spor dalınd ki yeteneklerini sergiledi Örnek Stadyumu’nda yapılan açılışa Altındağ Belediyesi Başkan Yardımcısı Yunus Keleş de katıldı.

9 bin 500 çocuk yaz okulunda

Altındağ Belediyesi tarafından ücretsiz olarak açılan yaz okullarına 17 farklı merkezden yaşları 10 ile 18 arasında değişen 9 bin 500 çocuk kayıt yaptırdı.24 farklı dalda kursların olacağı yaz okulunda gençlere futboldan basketbola, masa tenisinden yüzmeye, halk oyunlarından photoshop’a kadar birçok farklı kursta uzman eğitmenler tarafından dersler verilecek. Çocukların özgüvenlerini ve yaratıcılıklarını da geliştirmeyi amaçlayan yaz okulları toplam 5 hafta sürecek ve 18 Ağustos tarihinde sona erecek.

“Gençler mutlaka spor yapmalı”

Gençlerin sağlıklı bir hayat yaşamaları için mutlaka sporla uğraşmaları gerektiğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki: “40-50 yıllık ihmaller sonucunda spor alanlarını, yeşil alanları, okul ve hastane alanlarını işgal eden gecekondularla karşı karşıya kaldık. Göreve geldiğimizde vatandaşın yürüyebileceği, çocukların spor yapabileceği yerler yoktu. Çocuklarımızı sokakların tehlikelerinden korumak için kültürle, sanatla ve özellikle de sporla iç içe büyümeleri gerektiğine inanıyoruz. 17 farklı mahallede açtığımız gençlik merkezleri bunun için hizmet veriyor” dedi.

Altındağlı gençler için hayaller gerçek oluyor

Yaz okulları açılış seramonisine katılan Ertuğrul Gazi Gençlik Merkezi üyesi 12 yaşındaki Hasret Öz, duygularını şöyle ifade etti: “Yaz okulunda okçuluğu seçtim. Her zaman yapmak istediğim bir spordu. Altındağ Belediyesi sayesinde hayallim olan sporu yapabiliyorum” dedi. Düzenlenen etkinlikte tüm güvenlik önlemleri alınarak yayı eline alan minik Hasret, hedefi tam isabetle vurarak yeteneğini gözler önüne serdi.

Gülpınar Gençlik Merkezi üyelerinden 12 yaşındaki Adem Eren Başıbüyük ise, yaz okulunda basketbol branşını seçtiğini söyleyerek şöyle konuştu:” Boyumun daha çok uzaması için yaz okulunda basketbolu seçtim. Dışarıda arkadaşlarımla da devamlı oynuyorum. Yaz okulunda kendimi basketbolda geliştirip ilerde bir kulüpte oynamayı çok isterim” dedi.