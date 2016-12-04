Altındağ Belediyesi kışa hazır

Altındağ Belediyesi, meteorolojiden gelen kar yağışı uyarısını göz önünde bulundurdu.

Olası kar ve buzlanma tehlikesine karşı tüm tedbirleri alan Altındağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, gerekli hazırlıkları tamamladı.

Altındağ Belediyesi, 10 transit, 6 tuz kamyonu, 4 kar küreme makinası, 4 greyder ve 4 JCB ile kışa hazırız mesajı verdi. 100’e yakın personelle görev başında olan Altındağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, buzlanmaya karşı 300 bin ton tuz depoladı.

Her türlü önlem alındı

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, kar yağışı için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını vurguladı.

Kar sonrası ilçede kapalı yol kalmaması için özverili bir çalışma gerçekleştireceklerini ifade eden Başkan Tiryaki, 24 saat görev başında olduklarını dile getirdi.

300 bin ton tuz stoğu yaptıklarını söyleyen Başkan Tiryaki, ilçenin en uç noktalarında bile hazır olduklarına dikkat çekti.

Başkan Tiryaki, kar yağışı sonrası ulaşımda hiçbir sorun yaşanmaması için ne gerekiyorsa yapacaklarını kaydetti ve sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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